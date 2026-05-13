Nequi fortalece su servicio al cliente y refuerza medidas de seguridad después de que la cuenta oficial de la empresa en X fuera hackeada y luego de recordar a los usuarios sobre cómo verificar correctamente los canales de comunicación.

Aunque es común que las cuentas oficiales de las empresas en redes sociales laos amenazas de acceso no autorizado, los expertos en seguridad informáticas sugieren que es crucial tener estrategias de seguridad en caso de que esto suceda. Es importante recordar a los usuarios que si experimentan accesos no autorizados a una cuenta, no deben ignorar o pagar los cargos si no se trata de una cuenta genuina, sino reportarlo inmediatamente

La empresa ya ha comenzado a trabajar con los equipos de soporte de X para recuperar completamente el control del perfil hackeado en la cuenta oficial de Nequi en la red social X, sin antes ser Twitter, y ha reforzado su servicio al cliente con accesos seguros y accesibles como WhatsApp, Instagram y su propia aplicación móvil.

Esto es parte de las acciones que la empresa está llevando a cabo para controlar la situación, que incluyen también su aplicación móvil, WhatsApp y redes sociales verificadas. Los canales seguros y confiables de comunicación permiten que los clientes reciban atención personalizada y segura, evitando riesgos de fraude derivados del acceso no autorizado a la cuenta de X. Además, la empresa aprovechó la ocasión para recordar a sus usuarios la importancia de verificar siempre que se estén utilizando los canales correctos para contactar a la empresa y no caer en prácticas fraudulentas que puedan surgir como consecuencia de este tipo de eventos





Portafolioco / 🏆 3. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hackeada Redes Sociales Servicio Al Cliente Acceso No Autorizado Expedición De Visas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nequi regalará hasta $5 millones de pesos a quienes cumplan estas condicionesLa campaña de Nequi estará vigente hasta el 24 de mayo y premiará a los usuarios con mayor puntaje acumulado.

Read more »

Nequi Twitter cuenta reemplazada por publicaciones sobre 'TRON DAO', plataforma mide seguridad y confirma datosNequi, una empresa financiera que opera criptomonedas, confirmó un presunto hackeo a su cuenta técnica en Twitter, luego de que usuarios detectaran publicaciones inusuales relacionadas con criptomonedas y proyectos blockchain.

Read more »

Nequi y Bancolombia tendrán suspensión de servicios este fin de semana: Horario y razonesMaratón de radio

Read more »

Nequi y Bancolombia suspenderán servicios este fin de semana: horarios y qué operaciones fallaránLas interrupciones se deben a trabajos de actualización tecnológica que afectarán transferencias, pagos y consultas

Read more »