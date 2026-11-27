Nequi integra Wenia para ofrecer USDW con hasta 6% E.A. y presenta Bolsillos Interesantes, permitiendo a sus usuarios maximizar rendimientos con claridad y control total.

Nequi ha introducido cambios significativos en su ecosistema financiero al incorporar dos herramientas diseñadas para optimizar el ahorro y la gestión de divisas. Esta expansión permite a sus 29 millones de usuarios guardar dólares digitales mediante una alianza estratégica con Wenia, empresa del Grupo Cibest, y acceder a recompensas que alcanzan el 6% efectivo anual.

La nueva función ofrece flexibilidad total, ya que el dinero no requiere un plazo mínimo de permanencia y los fondos pueden retirarse parcial o totalmente en cualquier momento. Las recompensas se generan cada 12 horas, tras una primera acreditación que puede tardar hasta 24 horas, y la tasa variable depende del monto guardado y las condiciones vigentes determinadas por Wenia.

Also read Dorado Mañana: Número ganador del sorteo realizado hoy jueves 26 de noviembre del 2026

Integración técnica con Wenia y operaciones transfronterizas

La infraestructura detrás de los dólares digitales USDW permite a los usuarios comenzar con un monto mínimo de US$1 y gestionar activos con transparencia. Rubén Vargas, director de Desarrollo de Producto de Nequi, destacó que esta integración convierte experiencias complejas en claras, permitiendo a los usuarios ver la rentabilidad antes de invertir y durante todo el periodo del producto.

Además de la inversión, la conexión con Wenia facilita el envío y recepción de recursos hacia y desde Estados Unidos. El costo por envío es de US$3,5, incluido el IVA, mientras que la recepción cuesta US$2,5, también con IVA. Estos movimientos pueden demorar entre uno y tres días hábiles, y los usuarios pueden verificar los costos exactos dentro de la aplicación antes de confirmar cada transacción.

Advertisement

Funcionamiento de los Bolsillos Interesantes y condiciones de uso

La segunda innovación, Bolsillos Interesantes, incentiva el ahorro mediante productos en pesos donde se conoce la rentabilidad desde el inicio. A diferencia de las cuentas tradicionales, estos bolsillos ofrecen rendimientos sobre los recursos guardados que se abonan al producto una vez cumplido el plazo seleccionado.

Existe una condición estricta para la liquidez: aunque los recursos no quedan congelados, retirar el dinero antes de la fecha establecida obliga a sacar la totalidad del monto del bolsillo. Tampoco es posible realizar abonos adicionales ni modificar el plazo una vez creado, limitando a cada usuario un máximo de 10 Bolsillos Interesantes simultáneos.

Impacto en la base de usuarios y estrategia de producto

Manuel Congote, director de Inteligencia de Negocio de la compañía, subrayó que esta herramienta busca que las personas no solo muevan dinero, sino que lo organicen y cuiden para hacer planes futuros. La funcionalidad está dirigida a la vasta base de usuarios de Nequi, donde el 80% son activos y casi 4 millones la utilizan como su único producto financiero.

Estas actualizaciones posicionan a la plataforma como una alternativa robusta para la gestión patrimonial. Al combinar la volatilidad de los criptoactivos con herramientas de ahorro programado, Nequi ofrece a sus 29 millones de registros un conjunto diversificado de opciones para proteger el valor del dinero frente a las fluctuaciones económicas habituales.