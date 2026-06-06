Nequi suspenderá pagos por PSE durante una hora en la madrugada del lunes festivo 8 de junio de 2026

Nequi realizará mantenimiento tecnológico que implicará la suspensión temporal de transacciones por PSE durante una hora en la madrugada del lunes festivo. La mayoría de los servicios seguirán operando.

Nequi informó que suspenderá las transacciones a través de PSE durante una hora en la madrugada del lunes festivo 8 de junio de 2026, como parte de un proceso de mantenimiento tecnológico programado.

La interrupción tendrá lugar entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m., horario en el que se registra un menor volumen de operaciones, lo que busca minimizar el impacto en los usuarios. Durante ese periodo, cualquier intento de pago mediante PSE será rechazado o quedará pendiente hasta que finalicen las labores de mantenimiento.

La compañía aseguró que la mayoría de los servicios financieros seguirán funcionando sin restricciones, incluyendo el envío y recepción de dinero entre cuentas Nequi, transferencias a otras entidades bancarias, retiros en cajeros automáticos y corresponsales, y el uso de la tarjeta débito Nequi para compras presenciales o virtuales. Este tipo de mantenimientos periódicos busca fortalecer la estabilidad, el rendimiento y la seguridad de la plataforma.

Los usuarios que realicen pagos en esa franja horaria deberán anticipar sus operaciones o esperar a que el servicio se restablezca a la 1:00 a.m





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