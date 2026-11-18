Nestlé cierra definitivamente su fábrica en Dosquebradas tras el sismo del 10 de agosto. Trasladará la producción de galletas a Ecuador, Brasil y Chile mientras el centro de distribución seguirá operando.

La multinacional Nestlé anunció el cierre definitivo de la planta Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. Esta decisión llega tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La fábrica, que operaba desde hace más de 75 años, cesará todas sus actividades industriales.

Daños estructurales obligan demolición inmediata

Las evaluaciones técnicas posteriores a la emergencia revelaron daños severos en la infraestructura. Los equipos y las líneas de producción comprometieron las condiciones de seguridad. Los ingenieros y la aseguradora determinaron que las instalaciones no admiten reparación. La estructura debe ser demolida por completo.

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Antes del sismo, la planta operaba con normalidad. Posteriormene, Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos, indicó que la capacidad bajó al 30 por ciento. La compañía argumentó que mantener la actividad no era viable.

Producción se traslada a fábricas en la región

El cierre no implica la retirada de productos del mercado colombiano. Nestlé confirmó que el portafolio se abastecerá desde otras instalaciones. La producción se trasladará a Ecuador, Brasil y Chile. Esto incluye galletas Saltinas y Cocosette.

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Los trabajadores y distribuidores recibirán los productos por cadenas logísticas internacionales. Las variedades Doré, Integrales, Mantequilla y Originales continuarán en venta. Las presentaciones Sándwich y Wafer de Cocosette también se mantendrán.

El empaque de cereales como Trix, Chocapic y Zucosos también se moverá. Estos procesos se realizaban anteriormente en la planta risaraldense. La reorganización busca mantener la oferta comercial en Colombia.

Impacto laboral y controversia sindical

El cierre afecta a cerca de 320 trabajadores de la planta. Nestlé ofreció un esquema de retiro voluntario con beneficios económicos. Estas prestaciones son superiores a las de la ley y la convención colectiva. La compañía implementó ayudas económicas y permisos remunerados desde el sismo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) cuestionó la decisión. La organización recordó que suspendieron 221 contratos laborales en septiembre. Cuestionaron la falta de acciones para recuperar la infraestructura.

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El sindicato sostiene que el terremoto se usa para justificar una decisión empresarial. Sostienen que esta medida se gestaba desde meses atrás. También señalaron la falta de protección para los equipos expuestos a las lluvias.

Futuro logístico y expansión corporativa

Nestlé mantendrá su presencia en Dosquebradas. El centro nacional de distribución seguirá operativo. Este punto seguirá recibiendo y despachando mercancías hacia diferentes destinos. La planta de producción dejará de funcionar, pero la logística continuará.

La compañía conservará relaciones comerciales con sociedades en Valledupar y Mosquera. La historia industrial que comenzó en 1948 llega a su fin. Dosquebradas perdió un peso importante en su economía local.

Desde el primero de enero de 2027, Colombia será sede de la nueva Región Andina de Nestlé. Esta región integra a Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Dosquebradas conservará una función logística estratégica. La multinacional reorganiza su operación regional ante estos cambios.