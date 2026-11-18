Nestlé confirma el cierre de Comestibles La Rosa en Dosquebradas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. Las galletas y cereales continuarán vendiéndose en Colombia gracias al abastecimiento regional.

La multinacional Nestlé confirmó el 17 de noviembre de 2026 el cierre definitivo de su fábrica de Comestibles La Rosa en Dosquebradas, Risaralda. Esta planta, que operó durante más de 75 años, era el centro de producción histórico para marcas emblemáticas como Saltinas, Cocosette, Milo, Morenitas y Deditos en el país. La decisión pone fin a décadas de actividad industrial en el Eje Cafetero y responde a los daños irreparables causados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Movimiento de producción hacia Brasil y Chile

Las galletas y cereales fabricados en la planta de Dosquebradas no desaparecerán de los supermercados colombianos. Nestlé ha reorganizado su cadena de suministro para garantizar el abastecimiento a través de sus otras instalaciones regionales. Las referencias ahora se importarán desde plantas ubicadas en Ecuador, Brasil y Chile, manteniendo la disponibilidad de todos los productos para los consumidores finales.

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Entre los artículos que cambiarán su lugar de origen se encuentran todas las presentaciones de Saltinas, incluyendo las variantes Originales, Doré, Integrales y Mantequilla. La relocalización también afecta a las galletas Cocosette en formatos Sándwich y Wafer, así como a productos tradicionales como Morenitas, Macarenas y Deditos. Además, la línea de cereales que incluía Trix, Chocapic y Zucosos, cuyo empaque se realizaba en Risaralda, se abastecerá de nuevas fuentes de producción.

Daños estructurales del sismo de agosto de 2026

La causa técnica del cierre se atribuye exclusivamente a la magnitud de los daños físicos sufridos por la infraestructura. El terremoto registrado el 10 de agosto de 2026 comprometió gravemente las instalaciones, los equipos y las líneas de producción de Comestibles La Rosa. Las evaluaciones técnicas detalladas determinaron que las condiciones de seguridad ya no eran viables para mantener operaciones industriales.

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Fernando Gómez, gerente de Recursos Humanos de Comestibles La Rosa, explicó que la capacidad operativa de la planta se redujo drásticamente al 30 % tras el sismo. Los ingenieros contratados junto con la aseguradora concluyeron que las reparaciones no eran suficientes para recuperar la integridad estructural de la fábrica. Esta conclusión técnica obligó a la compañía a proceder con la demolición completa de las instalaciones afectadas.

Impacto laboral y controversia sindical

El cierre definitivo afecta directamente a cerca de 320 trabajadores de Comestibles La Rosa, generando incertidumbre en el mercado laboral local. Nestlé anunció un programa de retiro voluntario con beneficios económicos que la empresa asegura superan los requisitos de la legislación laboral vigente y la convención colectiva. También se implementaron permisos remunerados, vacaciones anticipadas y ayudas emocionales para los empleados y sus familias desde el momento de la emergencia.

No obstante, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) ha cuestionado públicamente la gestión de la multinacional. La organización sindical destacó que en septiembre fueron suspendidos 221 contratos de trabajo antes del anuncio oficial. Sinaltrainal sostiene que el desastre natural podría estar siendo utilizado como excusa para justificar una decisión empresarial que, según su versión, estaba planeada desde meses atrás.

Continuidad operativa y distribución nacional

A pesar del fin de la producción manufacturera, Nestlé no abandonará sus operaciones comerciales en la región de Risaralda. La empresa confirmó que mantendrá activo el centro nacional de distribución en Dosquebradas, donde continuará recibiendo, almacenando y despachando los productos que ahora llegan de otros países.

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Esta estrategia logística asegura que la presencia de la marca en Colombia permanezca intacta. Además, Nestlé conservará sus relaciones comerciales con sus sociedades productivas ubicadas en Valledupar, Mosquera y Bugalagrande. La fábrica, que había iniciado operaciones en 1948 en un terreno que entonces pertenecía a Santa Rosa de Cabal, deja de producir sus 33.000 toneladas anuales aproximadas, marcando el fin de una era industrial para el Eje Cafetero.