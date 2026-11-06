Nestlé y Sinaltrainal firman acuerdo para reincorporar a 86 trabajadores en Colombia

Nestlé de Colombia y Sinaltrainal lograron un entendimiento para reincorporar gradualmente a 86 empleados en Bugalagrande, bajo supervisión del Ministerio del Trabajo, estableciendo cronogramas claros para finales de noviembre y principios de diciembre.

Nestlé de Colombia y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario ( Sinaltrainal) han alcanzado un acuerdo significativo para reintegrar a 86 trabajadores de la planta de Bugalagrande, ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Esta resolución busca normalizar las actividades laborales después de un periodo de tensión que afectó la producción y la convivencia institucional. El proceso fue mediado activamente por el Ministerio del Trabajo, asegurando que las partes involucradas pudieran llegar a una solución consensuada.

Reincorporación escalonada por grupos específicos

El entendimiento contempla un cronograma detallado de retorno escalonado para los empleados, distribuido entre los meses de noviembre y diciembre. La reincorporación no será simultánea, sino que se realizará en tres grupos diferenciados para garantizar una transición ordenada. El primer grupo estará integrado por 17 empleados, quienes deben reincorporarse a sus actividades a más tardar el 17 de noviembre.

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Posteriormente, un segundo grupo de 60 trabajadores retomará sus labores ordinarias antes del 30 de noviembre. Este segmento representa la mayor parte del personal afectado en esta fase inicial. La tercera y última etapa incluye a los nueve empleados restantes, quienes regresarán a sus funciones a partir del primero de diciembre. Estos últimos se encuentran bajo la aplicación específica del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo.

Diálogo social y presencia ministerial

El acuerdo se consolidó en el marco de una mesa territorial convocada por el Ministerio del Trabajo, diseñada para atender la situación laboral de los trabajadores de Nestlé en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda. Este espacio de negociación reunió a representantes de la cartera laboral del nivel central, quienes participaron mediante conexión virtual, y a delegados de sus direcciones territoriales.

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La convocatoria a esta mesa se produjo después de que la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, anunciara su disposición para reunirse con trabajadores y directivos de la empresa. El objetivo era abordar las dificultades laborales que afectan a las plantas de Comestibles La Rosa en Risaralda y la planta de Bugalagrande en Valle del Cauca. La presencia de todas las partes involucradas fue crucial para garantizar que se escucharan las posturas oficiales y sindicales.

Compromisos de cese de protestas y estabilidad

Además del cronograma de reincorporación, Nestlé y Sinaltrainal firmaron compromisos claros para avanzar en la terminación de las actividades de protesta. Ambas partes acordaron mantener espacios permanentes de diálogo bipartito que permitan atender los asuntos laborales y sindicales pendientes. Estos encuentros tienen como finalidad evitar nuevas confrontaciones y facilitar la normalización de las relaciones institucionales.

La ministra Natalia López Fuentes destacó el resultado de las conversaciones, señalando que el entendimiento demuestra la importancia de la concertación para superar controversias laborales. Desde el Gobierno, se reafirmó la creencia en un Ministerio que escucha, facilita el diálogo y promueve soluciones concretas. Se subrayó que es posible superar diferencias cuando existe voluntad de las partes, respeto por la ley y compromiso con la estabilidad del empleo.

Situación en Risaralda y próximo seguimiento

El Ministerio del Trabajo reconoció la disposición de Nestlé y Sinaltrainal para alcanzar estos compromisos y anunció que continuará acompañando, dentro de sus competencias, los procesos de concertación. La cartera laboral señaló que este tipo de intervenciones busca prevenir conflictos futuros, fortalecer las relaciones entre empresas y sindicatos, y contribuir a la estabilidad del empleo en el país. Aunque el acuerdo principal se centra en Bugalagrande, la situación de los trabajadores de Comestibles La Rosa en Risaralda también formó parte de la agenda de diálogo promovida por el Gobierno.