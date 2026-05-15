Néstor Cuadrado busca ingresar en Guinness World Records y batir marcas de ciclismo en Medellín

Recorre 1.000 kilómetros seguidos en una bicicleta de piñón libre en el velódromo de Medellín. Pretende batir marcas de ciclismo y ingresar en el libro de los Guinness World Records.

Aún no ha comenzado su nuevo desafío y Néstor Cuadrado ya se encuentra en un corre corre. Él expresó que tienen que llegar bien preparados a este reto, ajustar cada detalle logística para que las cosas salgan como anhelamos.

Por semana se recorrió entre 400 y 500 kilómetros. Éste viernes, desde las 4:00 de la tarde en el velódromo Martín Emilio "Cochise" Rodríguez de Medellín, buscará batir dos marcas mundiales de ciclismo y quedar inscrito en el libro de los Guinness World Records. El lunes festivo, en horas de la tarde, y si le quedan fuerzas, espera levantar los brazos en señal de júbilo.

Cuadrado, de 38 años de edad, se le medirá a recorrer 1.000 kilómetros seguidos en una bicicleta de piñón libre en la pista de 250 metros de longitud. Además, buscará mejorar la distancia recorrida en menos de 24 horas, record que ostenta el esloveno Marko Baloh y rebajar las 27 horas, 31 minutos y 9 segundos que impusieron Baloh.

Durante la preparación hizo hasta 500 kilómetros por semana.ções para otras personas que padecen depresión, diciendo que con sus pedalazos intenta ser fuente de inspiración y que su propósito es demostrar que no están solos y que siempre hay una posibilidad de levantarse del suel





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

- Recorriendo - Preparación Usando - Inspirarse Por - Registro Guinness - Recordar Aimplorar - Competir En - Entrenador - Corredores Profesionales - Entrenadores - Colaboración - Marcas Voluntarias - Colunaonía De Medellín - Alveolar - Media Cada Sentido Para Comentarios Sobre Su Cau - Video Por - Participación - Nota Por - Bono.

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Biopic de Michael Jackson rompe récords y supera a Elvis en taquilla mundialLa película basada en la vida de Michael Jackson acumula 577 millones de dólares y ya es el segundo biopic más taquillero de la historia.

Read more »

France World Cup Squad 2026: Didier Deschamps Unveils 26-Man RosterFrance coach Didier Deschamps has named his 26-man squad for the 2026 World Cup in the United States, Mexico, and Canada. The squad features forwards Kylian Mbappe and Ousmane Dembele as the team's main strikers, with the absence of Eduardo Camavinga. Other notable inclusions are Desiree Doue, Michael Olise, and Rayan Cherki. The team will be playing in Group I alongside Iraq, Senegal, and Norway.

Read more »

Shakira's 'Dai Dai' Song for FIFA World Cup 2022Shakira's latest song 'Dai Dai' is the official anthem for the FIFA World Cup 2022. The song celebrates the passion and spirit of football, with lyrics that encourage fans to follow their dreams and never give up.

Read more »

Atlántico brilla con medallas, récords y grandes actuacionesEl deporte de nuestro departamento vivió un fin de semana de alto nivel en Colombia, con medallas, récords y actuaciones destacadas en los campeonatos nacionales de atletismo U23, gimnasia artística, natación y judo.

Read more »