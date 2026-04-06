Néstor Loaiza celebra 40 años de acuarelas barranquilleras con dos exposiciones

El reconocido acuarelista Néstor Loaiza conmemora cuatro décadas de trayectoria artística con dos exposiciones que exploran la esencia de Barranquilla: 'Madurada al sol' y 'Ceñida de agua'. La celebración incluye una exposición colectiva con otros artistas y una muestra individual con obras inéditas.

Néstor Loaiza : 40 años capturando la esencia barranquillera en acuarelas. El artista conmemora su trayectoria con las exposiciones 'Madurada al sol', este 7 de abril, en la Esquina de Abajo, y 'Ceñida de agua' el 9 de abril, en el Club ABC.

El color, el agua y la memoria urbana se entrelazan para celebrar los 40 años de carrera del acuarelista Néstor Enrique Loaiza, un recorrido que inició como un joven aprendiz bajo la tutela del maestro Alfredo De la Espriella y que hoy lo consolida como un guardián de la identidad visual de Barranquilla. La obra de Loaiza se define, en sus propias palabras, como un rescate de los ambientes característicos de las esquinas, la vibrante paleta de colores de las fachadas y la calidez que emana de la vida cotidiana en la ciudad que lo vio nacer como artista hace cuatro décadas. La celebración de este aniversario coincide con un momento especialmente significativo para la ciudad, convirtiendo la agenda del artista en un obsequio para la ciudadanía a través de dos eventos principales que exploran la riqueza de su arte y su conexión con Barranquilla.\La primera cita será este 7 de abril, coincidiendo con el cumpleaños de Barranquilla, en la que Loaiza se unirá a otros seis maestros de la acuarela y el acrílico en la exposición colectiva titulada 'Barranquilla en acuarela'. El evento se desarrollará en la emblemática Esquina de Abajo, ubicada en la carrera 50 con calle 41 a partir de las 4:00 p.m., con entrada libre para todo el público. La gran novedad de esta muestra será la interacción directa con los asistentes. Por primera vez en un evento de este tipo en la ciudad, los artistas realizarán demostraciones de pintura en vivo, permitiendo que el público sea testigo del proceso creativo, observando de cerca el manejo del agua y el color en tiempo real, elementos distintivos de la técnica de la acuarela y del estilo de Loaiza. Este encuentro promete ser una experiencia enriquecedora tanto para los aficionados al arte como para aquellos que deseen acercarse al universo de la pintura.\Posteriormente, el 9 de abril, en el elegante Club ABC, ubicado en la carrera 57 No. 70-42, Loaiza inaugurará su exposición individual 'Ceñida de agua', una muestra que es el fruto de dos años de dedicación y trabajo, compuesta por 22 obras inéditas que rinden homenaje a la ciudad. 'Le puse ese nombre porque mi ciudad está rodeada de agua y las técnicas que utilizo', explica Loaiza, refiriéndose a la fluidez y transparencia características de sus acuarelas y a la conexión profunda que tiene con el entorno acuático de Barranquilla, desde el río Magdalena hasta los canales que surcan la ciudad. Es importante destacar que los nombres de ambas exposiciones - 'Ceñida de agua' y 'Madurada al Sol' -, están inspirados en frases del himno de Barranquilla, compuesto por la destacada escritora, poeta y dramaturga barranquillera Amira De la Rosa, quien ha sido históricamente su musa. En esta entrega, el artista promete obras que trascienden sus temas habituales, manteniendo siempre la esencia de su estilo y su profundo amor por Barranquilla





zonacero / 🏆 8. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Néstor Loaiza Acuarela Barranquilla Exposiciones Arte Cultura Pintura Esquina De Abajo Club ABC 40 Años

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Más de 20 sectores de Barranquilla y Puerto Colombia estarán sin luz este domingoLa suspensión del suministro de energía se llevará a cabo en horas de la mañana.

Leer más »

¡Barranquilla está de moda!: la campaña para celebrar los 213 años de la ciudadLa imagen y campaña de ciudad para festejar sus 213 años, será un homenaje a la autenticidad de su gente, expresiones, gastronomía y el orgullo de ser barranquillero.

Leer más »

Barranquilla ofrece recompensa por ataque sicarial en La Sierrita: un muerto y una niña heridaLa Alcaldía Distrital y la Policía Metropolitana de Barranquilla ofrecen una recompensa de hasta $20 millones por información sobre los responsables del ataque sicarial en el barrio La Sierrita, que dejó un hombre muerto y una niña gravemente herida. La investigación se centra en disputas por el control de drogas.

Leer más »

Junior de Barranquilla anuncia precios de entradas para partido contra Palmeiras en CartagenaJunior de Barranquilla informa los precios de las entradas para su partido de Copa Libertadores contra Palmeiras de Brasil en el estadio Jaime Morón León de Cartagena. Se destaca el agotamiento de las entradas en la tribuna Oriental y la expectativa por la llegada de aficionados de toda la Costa.

Leer más »

Hallazgo de cuerpo en taxi en Barranquilla: Posible feminicidioEl hallazgo del cuerpo de Evelyn María Ortiz Mendoza, de 43 años, dentro de un taxi en Barranquilla ha conmocionado al barrio Simón Bolívar. Las autoridades investigan un posible feminicidio, ya que su esposo, Erick Yair de Alba Conde, es sospechoso y está desaparecido. La pareja había salido a visitar a la familia de él y no se supo más de ellos, hasta el hallazgo del cuerpo.

Leer más »

Air-e anuncia cortes de energía programados en Puerto Colombia y BarranquillaAir-e informa sobre interrupciones en el suministro eléctrico programadas para el domingo 5 de abril en Puerto Colombia y el norte de Barranquilla debido a labores de mantenimiento.

Leer más »