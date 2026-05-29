Néstor Lorenzo admite incómodo momento al revelar convocatoria de la Selección Colombia

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, admitió que el momento de revelar la convocatoria para el Mundial 2026 fue incómodo debido a la presión de excluir jugadores y una descoordinación logística.

El técnico de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo , admitió que el momento de revelar la convocatoria para el Mundial 2026 fue incómodo debido a la presión de excluir jugadores y una descoordinación logística.

El estratega argentino explicó que su seriedad no se debió a un enojo, sino a los nervios y a la carga emocional de recortar la nómina, sumado a un malentendido con los horarios de la citación. Lorenzo confesó que el proceso de descartar a profesionales que mantuvieron la ilusión de asistir a la cita orbital generó un entorno complejo.

El técnico optó por comunicarse directamente con cada uno de los futbolistas que no entraron en la lista final, evitando que se enteraran por terceros o por los medios de comunicación. El seleccionador calificó esta labor como un momento doloroso que ningún entrenador desea enfrentar. La tensión de la jornada se incrementó por un error de coordinación en la agenda del evento, provocando un retraso y una prisa visible en el desarrollo de la lectura de los convocados.

Tras aclarar el incidente, el director técnico ofreció disculpas a la prensa por el clima vivido y reafirmó su felicidad por asegurar la clasificación de Colombia al Mundial 2026





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