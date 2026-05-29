Néstor Lorenzo advierte a los críticos y convoca a la unidad nacional antes del Mundial 2026

El entrenador de la Selección Colombia lanzó un contundente mensaje contra quienes, según él, ponen obstáculos al equipo, y pidió el apoyo de los 50 millones de colombianos para el Mundial 2026.

El técnico de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo , encendió los focos de la opinión pública al lanzar un mensaje directo y sin rodeos a quienes, según él, buscan entorpecer el camino del conjunto nacional.

En una entrevista concedida al Canal Caracol, Lorenzo no nombró a ninguna persona en particular, pero sus palabras fueron interpretadas como un fuerte reclamo a los críticos habituales del equipo, entre los que se encuentran algunos periodistas deportivos. En medio de la campaña de preparación para el Mundial 2026, el entrenador subrayó la necesidad de que la afición colombo‑americana respalde con energía y agradecimiento la participación del equipo en la mayor fiesta del fútbol.

"Dirijo un equipo de fútbol, pero también dirijo el sentimiento de 50 millones de colombianos. Lo primero que les digo es que agradezcan que estamos en esta fiesta, en este Mundial. Que todos vivamos agradecidos de poder jugarlo", afirmó el técnico, resaltando la magnitud del evento y el privilegio que representa para el país.





Sin embargo, la frase que generó mayor revuelo surgió segundos después, cuando Lorenzo señaló que ciertos sectores de la prensa y del público "están ahí para poner piedras en el camino" y que no desean el bien del conjunto nacional.

"También que apoyen e interpreten de la mejor manera siempre lo que hace alguien con el corazón. Que no inventen, que no escuchen a los fracasados de siempre que están ahí para poner piedras en el camino y que no quieren el bien de la Selección", declaró con firmeza. Esta declaración despertó una oleada de reacciones en redes sociales, donde aficionados y analistas debatieron el alcance del llamado a la unidad y la posible confrontación con los críticos.

Algunos usuarios aplaudieron la postura defensiva del entrenador, considerándola un necesario recordatorio de que el respaldo popular es fundamental para alcanzar los mejores resultados en la Copa del Mundo. Otros, en cambio, señalaron que el discurso podría alimentar polarizaciones y alejar a voces constructivas que, aunque críticas, buscan el mejoramiento del proyecto futbolístico.





En medio del debate, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, conocido por sus comentarios incisivos, respondió en una intervención radial pidiendo a Lorenzo que guardara silencio, lo que añadió una capa más de tensión al intercambio. Lorenzo reiteró su llamado a la unidad nacional, invitando a los 50 millones de colombianos a "jugar con nosotros" y a ser motor de impulso para que la Selección alcance los niveles más altos posibles en el torneo.

El entrenador enfatizó que el apoyo del público no solo es emocional, sino que puede traducirse en un verdadero empuje competitivo, potenciando la confianza del plantel en cada partido. La controversia sigue abierta, y el próximo Mundial será, sin duda, el escenario donde se medirá si las palabras del técnico se convierten en una fuente de fortaleza para el equipo o si provocan una división que pueda afectar su desempeño





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