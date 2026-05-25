Néstor Lorenzo anuncia la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, anunció la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Este es el momento cuando Néstor Lorenzo anunció los 26 jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026 : James , Luis Díaz y más El técnico hizo el anuncio durante una rueda de prensa en Bogotá, cuando faltan 17 días para el inicio de la cita deportiva.

Se acabó la espera. Este lunes, 25 de mayo, Néstor Lorenzo anunció la convocatoria de los 26 futbolistas que representarán a Colombia en el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. El anuncio del técnico de la Selección Colombia, que se hizo desde Bogotá, arrancó con un conmovedor video en el que se homenajeó la unidad de nuestro país.

Posteriormente, Lorenzo comenzó a leer la lista de jugadores convocados. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.

Video | Este es el momento cuando Néstor Lorenzo anunció los 26 jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026: James, Luis Díaz y másLos mejores memes de la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026: Kevin Castaño Lucho Díaz, Dayro y Borré como protagonistasSin Sebastián Villa ni Santos Borré, pero con Mina, el 'Cucho' Hernández y Ditta, Néstor Lorenzo llamó a los 26 colombianos para el MundialReacciones de los jugadores de la Selección Colombia a la lista oficial de convocados para el Mundial de Fútbol 2026: 'Soñé este momento toda mi vida'La oración con la que respondió Sebastián Villa tras quedarse fuera de los convocados de la selección Colombia para el Mundial 2026: 'Así obra Dios





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