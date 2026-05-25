Néstor Lorenzo anuncia la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El técnico colombiano hace el anuncio durante una rueda de prensa en Bogotá, cuando faltan 17 días para el inicio de la cita deportiva. Antes de empezar a leer la lista de los 26, Lorenzo agradeció a los jugadores que fueron parte de la convocatoria y del proceso rumbo a la copa mundialista.

Este es el momento cuando Néstor Lorenzo anunció los 26 jugadores de la Selección Colombia que irán al Mundial 2026 : James , Luis Díaz y más.

El técnico hizo el anuncio durante una rueda de prensa en Bogotá, cuando faltan 17 días para el inicio de la cita deportiva. Antes de empezar a leer la lista de los 26, Lorenzo agradeció a los jugadores que fueron parte de la convocatoria y del proceso rumbo a la copa mundialista. Las reacciones de los jugadores de la Selección Colombia a la lista oficial de convocados para el Mundial de Fútbol 2026: 'Soñé este momento toda mi vida'





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