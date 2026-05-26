Néstor Lorenzo confirma la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo, con Villa y Jader Durán entre los elegidos

El director técnico de la Selección Colombia revela sus 26 jugadores para el Mundial 2026, destacando la inclusión de Sebastián Villa y la joven promesa Jhon Jader Durán, y explica los motivos de sus decisiones tácticas.

Néstor Lorenzo , el técnico que lleva a la Selección Colombia al próximo certamen mundial, dio a conocer oficialmente la nómina definitiva de 26 futbolistas que defenderán los colores de la tricolor en la Copa del Mundo de 2026.

La convocatoria, anunciada en una rueda de prensa celebrada en la capital, incluye a los habituales referentes de la generación dorada, pero también incorpora a dos figuras que generan expectativas y debates entre los analistas: Sebastián Villa y Jhon Jader Durán. El primer caso, Villa, ha sido objeto de una larga discusión dentro del cuerpo técnico, pues sus últimos meses de club han estado marcados por periodos de inactividad y cuestionados niveles de rendimiento.

Sin embargo, Lorenzo defendió su inclusión al destacar la experiencia internacional del jugador, su versatilidad táctica y la convicción de que, bajo una gestión adecuada, Villa puede aportar un valor estratégico al conjunto, sobre todo en los momentos de transición defensiva y en la generación de juego ofensivo desde la banda. Por su parte, Jhon Jader Durán, joven promesa que ya ha dejado su impronta en la liga local con Envigado FC, ha sido incluido como una opción de refuerzo ofensivo.

El volante, conocido por su capacidad de desborde, velocidad y buen ojo para el gol, ha sorprendido a varios entrenadores con su rápida adaptación a la exigencia del fútbol de elite y con su contribución en partidos clave de la fase de clasificaciones. Lorenzo explicó que el joven será crucial para ofrecer frescura en el ataque y para diversificar las alternativas de gol, sobre todo cuando el equipo deba buscar la remontada o aprovechar la contra‑ataque en los encuentros decisivos





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