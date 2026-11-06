Néstor Lorenzo convoca a 26 futbolistas para amistosos ante Chile

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, publicó la lista de 26 jugadores para los duelos contra Chile en noviembre. Conoce quiénes son los convocados y el calendario de los partidos.

La Selección Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, confirmó la relación de veintiséis futbolistas convocados para disputar dos partidos amistosos ante Chile. Este cierre de calendario internacional de 2026 busca evaluar al plantel principal antes de la continuidad del equipo nacional en competiciones futuras.

Detalles de los encuentros internacionales

El combinado tricolor enfrentará su primera prueba el próximo 13 de noviembre a las 7:00 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Cuatro días después, el 17 de noviembre, el equipo viajará a Santiago para jugar en el estadio Nacional a las 6:00 p. m., según la hora colombiana. La concentración oficial comenzará el sábado 7 de noviembre en la ciudad de Cali, donde el cuerpo técnico preparará al grupo para el primer compromiso.

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Estos dos duelos representan la oportunidad final para medir el nivel actual del plantel antes de la pausa invernal. Los preparadores utilizan estos encuentros para afinar estrategias y evaluar la condición física de los jugadores que componen la base internacional del seleccionado.

Novedades y presencia de Atlético Nacional

Entre las novedades más destacadas de la convocatoria figuran los delanteros Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, ambos pertenecientes al Atlético Nacional. La inclusion de estos futbolistas marca un reconocimiento directo a su progreso deportivo y a su rendimiento reciente en el equipo verdolaga. Rengifo ha ganado protagonismo constante y su integración al grupo mayor refleja la confianza del técnico en su capacidad goleadora.

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La lista integra a jugadores de diversas ligas europeas y sudamericanas, lo que demuestra la diversidad de experiencias del grupo. La presencia de talentos jóvenes junto a figuras experimentadas permite al cuerpo técnico analizar diferentes combinaciones tácticas. Esta mezcla busca fortalecer la competitividad del equipo nacional en los próximos desafíos internacionales.

Base internacional y jóvenes talentos

La convocatoria incluye nombres consolidados que forman la columna vertebral del seleccionado colombiano en el extranjero. Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Arias, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma, Luis Suárez y Yáser Asprilla son elementos clave que aportan experiencia de alto nivel. Estos jugadores compiten en ligas competitivas como la Premier League, Serie A y MLS, lo cual eleva el nivel técnico de la preparación.

Además, el cuerpo técnico ha abierto la puerta a nuevas promesas para ampliar sus alternativas futuras. Jovenes talentos como Camilo Durán, Juan Arizala, Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Nelson Deossa y Óscar Perea reciben la oportunidad de trabajar con la selección mayor. Esta evaluación es estratégica para identificar prospectos que puedan sumar profundidad al plantel en etapas venideras.

Relación completa de convocados

La nómina cuenta con tres arqueros: Aldair Quintana del Independiente del Valle, Camilo Vargas del Atlas y Devis Vásquez de la Roma. En la línea defensiva, Juan Arizala del Udinese, Édier Ocampo del Vancouver Whitecaps, Kevin Andrade del Zenit y Samuel Velásquez del Atlético Nacional se unen a los internacionales. Jhon Lucumí y Juan Cabal del Juventus, junto con Daniel Muñoz del Nottingham Forest y Dávinson Sánchez del Galatasaray, completan la defensa.

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El mediocampo está conformado por Daniel Arcila del León, Gustavo Puerta del Olympiacos, Jaminton Campaz del Rosario Central, Jhon Arias del Palmeiras, Juan Manuel Rengifo del Atlético Nacional, Jhon Solís del Birmingham City, Jefferson Lerma del Crystal Palace y Nelson Deossa del Real Betis. Finalmente, la delantera incluye a Camilo Durán del Celtic, Matías Orozco del Castellón, Óscar Perea del América de México, Camilo Mena del Korona Kielce, Daniel Mosquera del Hellas Verona y Yáser Asprilla del Girona. Este grupo representará a Colombia en la recta final del año deportivo.