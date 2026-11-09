Néstor Lorenzo defiende convocatorias a Rengifo y Velásquez ante críticas de Lucas González

El seleccionador colombiano Néstor Lorenzo respondió a las quejas de Lucas González por la ausencia de Rengifo y Velásquez, asegurando que debe ser orgullo para los clubes locales perder jugadores ante selecciones.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, defendió públicamente la inclusión de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez en la última lista de la Tricolor, respondiendo a las críticas del técnico de Atlético Nacional, Lucas González. Este conflicto surgió tras el anuncio de las bajas que afectarán al club verdolaga en un momento clave de su temporada local.

Lorenzo rechaza críticas a convocatorias

Néstor Lorenzo declaró que considera injusto que un club que aporta al fútbol nacional mediante su cantera vea como un perjuicio tener jugadores convocados. Para el técnico argentino, la presencia de futbolistas formados en divisions inferiores dentro de la Selección Colombia debería representar un orgullo institucional, no una carga operativa.

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Lucas González había expresado su descontento al perder dos elementos fundamentales durante la fase decisiva del torneo local. Aunque reconoció la satisfacción de que sus jugadores sean seleccionados, enfatizó la dificultad de competir sin ellos en momentos cruciales.

Comparación con Boca Juniors y Montero

La polémica se intensificó cuando González comparó la situación con el caso de Álvaro Montero, quien permaneció con Boca Juniors para disputar la semifinal de la Copa Argentina. El entrenador verdolaga argumentó que los clubes extranjeros tienen flexibilidad, mientras que los nacionales sufren sanciones si no ceden a sus figuras.

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En respuesta, Néstor Lorenzo explicó que cada caso tiene particularidades distintas y reveló que mantuvo conversaciones directas con Camilo Vargas para gestionar el calendario de los arqueros. El seleccionador detalló que le informó a Vargas que no viajaría en la fecha previa, dejando ese espacio para la convocatoria siguiente.

Lorenzo también confirmó que convocó a Montero en la fecha anterior porque el club argentino también lo necesitaba, desmintiendo así la idea de un trato discriminatorio hacia los equipos de la liga colombiana. El seleccionador destacó que no es él quien determina el calendario de la Liga BetPlay, por lo que las fechas FIFA a menudo colisionan con compromisos locales.

Desacuerdo sobre transparencia con la prensa

El técnico de la Selección Colombia manifestó su molestia por la vía pública elegida por Lucas González para exponer su reclamo. Lorenzo afirmó que prefiriera que los clubes le contactaran directamente para resolver dudas, en lugar de realizar declaraciones a medios de comunicación que generan controversia.

El seleccionador invitó a su homólogo de Atlético Nacional a dialogar de manera privada para aclarar cualquier malentendido sobre los procesos de convocatoria. Lorenzo señaló que no le agrada tener que emitir explicaciones públicas tras recibir ataques personales o institucionales sin previo aviso.

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Impacto en Atlético Nacional y Boca Juniors

Esta disputa ocurre en un instante crítico para Atlético Nacional, que ya aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. La ausencia de Rengifo y Velásquez obligará al equipo antioqueño a afrontar compromisos determinantes sin dos de sus talentos más jóvenes.

Mientras tanto, Boca Juniors también enfrenta un calendario denso al avanzar a los playoffs del Torneo Clausura. El club argentino debe prepararse para la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, programada para el próximo sábado 21 de noviembre, lo que justifica su prioridad por mantener a figuras como Montero.

El intercambio de declaraciones refleja un debate estructural recurrente en el fútbol sudamericano sobre el equilibrio entre los intereses locales y las obligaciones internacionales. La tensión pone de manifiesto la necesidad de encontrar mecanismos que protejan los intereses deportivos de los clubes sin debilitar la fortaleza de las selecciones nacionales en momentos de máxima relevancia competitiva.