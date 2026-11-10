Néstor Lorenzo desmiente rumores: Jorge Carrascal no tuvo roces con Colombia

El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, negó rotundamente que exista conflicto con Jorge Carrascal y confirmó que la puerta de la Selección sigue abierta para el mediocampista del Flamengo.

El seleccionador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, ha desmentido con firmeza los rumores sobre un supuesto conflicto personal o profesional con el mediocampista Jorge Carrascal. A pesar de que el jugador del Flamengo de Brasil no ha sido convocado desde la Copa del Mundo de Norteamérica disputada a mitad de este año, el técnico confirmó que la decisión responde estrictamente a criterios tácticos y de rotación del plantel.

Lorenzo niega conflicto con Carrascal

El DT colombiano fue contundente al declarar que no existió ninguna discusión ni pelea con el futbolista originario de Cartagena. En declaraciones a Gol Caracol, Lorenzo aseguró que no pasó nada malo entre ambas partes y calificó las historias sobre un quiebre de relación como mentiras absolutas. El mediocampista, quien participó en la Copa América y en todo el proceso del Mundial, sigue siendo parte del proyecto a largo plazo.

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Estrategia de rotación y evaluación

La ausencia de Carrascal en las convocatorias recientes, incluyendo los amistosos de septiembre donde Colombia empató 1-1 con México, perdió 1-0 ante Paraguay y derrotó 2-0 a Perú, obedeció a una decisión técnica para dar espacio a otros jugadores. El cuerpo técnico buscaba evaluar variantes y promover la rotación entre los futbolistas que ya habían hecho parte del proceso mundialista, priorizando la competencia interna y la búsqueda de nuevas opciones para el equipo.

Próximos desafíos en Cali y Australia

De cara a los nuevos compromisos, Colombia enfrenta a Chile este viernes a las 7:00 p.m. en Cali y se desplaza al territorio austral para jugar el próximo martes a las 6:00 p.m. En estas convocatorias, Lorenzo incluyó por primera vez a jugadores como el defensor Juan Arizala del Udinese de Italia, el extremo Camilo Mena del Korona Kielce de Polonia y el delantero Daniel Mosquera del Hellas Verona italiano, buscando fortalecer el equipo con nuevas alternativas.

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Profundidad en la plantilla colombiana

El técnico señaló que tiene múltiples opciones para la zona de volantes, incluyendo a Gustavo Puerta, Jhon Solís, Jéfferson Lerma, Nelson Deossa, Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo, Daniel Arcila, Jhon Arias y Yáser Asprilla. Para el frente de ataque, contemplan a Luis Suárez, Daniel Mosquera, Óscar Perea, Camilo Durán y Camilo Mena, lo que demuestra la profundidad de su cuadro y la apertura de la selección para todos los futbolistas del proceso.

Gestión interna y disciplina del plantel

Además de los cambios tácticos, Lorenzo reconoció la necesidad de llamar la atención a varios integrantes tras el partido frente a Ghana, que Colombia ganó 1-0 con anotación de Jhon Arias. El motivo de la corrección fue la reacios mostrada por algunos futbolistas que no participaron en ese encuentro al atender a los medios de comunicación, un aspecto disciplinario que el seleccionador prioriza para mantener la armonía y el profesionalismo dentro de la agrupación nacional.