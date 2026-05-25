Néstor Lorenzo hablará a las 11:45 de la mañana este lunes sobre la Selección Colombia

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, hablará a las 11:45 de la mañana este lunes, tras terminar en el tercer lugar de las Eliminatorias, con 28 puntos en 18 partidos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. Además, el equipo nacional anotó 28 goles y recibió 18. La convocatoria marcará el cierre de varios meses de preparación y seguimiento de jugadores por parte del cuerpo técnico, que finalmente definirá el grupo que afrontará la cita mundialista.

Cambio de horario: el técnico de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo , hablará a las 11:45 de la mañana este lunes, tras terminar en el tercer lugar de las Eliminatorias, con 28 puntos en 18 partidos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas.

Además, el equipo nacional anotó 28 goles y recibió 18. La convocatoria marcará el cierre de varios meses de preparación y seguimiento de jugadores por parte del cuerpo técnico, que finalmente definirá el grupo que afrontará la cita mundialista. Dentro de las novedades también estuvieron Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Santa Fe, y Jhon Durán, quien había solicitado una licencia en el Zenit de Rusia antes de la publicación de la lista.

La idea del cuerpo técnico de Lorenzo era contar con cerca de cinco futbolistas por posición para evaluar distintas alternativas antes de confirmar la convocatoria final rumbo al Mundial de 2026





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