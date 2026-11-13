Néstor Lorenzo prioriza la construcción del futuro de la Selección Colombia ante Chile

El seleccionador Néstor Lorenzo busca integrar talentos jóvenes con experiencia para el futuro, priorizando el proceso sobre el resultado inmediato en el duelo contra Chile en Cali.

La Selección de Colombia inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, quien ha declarado abiertamente que el objetivo principal no es ganar el partido de hoy, sino construir el futuro del equipo. El estratega argentino enfatizó la necesidad de probar a nuevos jugadores tras el retiro de varias de las estrellas históricas de la Selección Colombia y la lesión de figuras clave como Luis Díaz.

Estrategia de renovación y debutantes

Los cafeteros recibirán a la Selección de Chile hoy en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las 7:00 de la noche, en un encuentro que sirve como laboratorio para probar a talentos emergentes. Lorenzo señaló que este es el momento propicio para integrar futbolistas que estén dispuestos a aportar a la Selección durante los próximos cuatro años de cara al próximo Mundial. Entre los nuevos convocados destacan el defensor Juan Arizala y el extremo Camilo Mena, quienes podrían hacer su debut internacional.

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A pesar de la búsqueda de renovación, la base del equipo se mantiene con futbolistas consolidados para garantizar estabilidad. Nombres como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jéfferson Lerma, Jhon Arias y Jhon Lucumí continúan siendo pilares fundamentales. Lorenzo consideró fundamental la integración de estos jóvenes con jugadores de experiencia que puedan soportar la presión de los compromisos internacionales más exigentes.

El contexto del rival chileno

El director técnico interino de Chile, Nicolás Córdova, ha calificado el encuentro como "difícil" al reconocer la solidez de la Selección Colombia. Córdova señaló que los cafeteros son una selección que está sumamente aceitada, con un proceso bastante largo y un Mundial adentro, además de una final de Copa América. Además, destacó que la Selección Chile también vive un proceso de recambio tras el retiro de figuras de la generación dorada y la no clasificación a los últimos tres mundiales.

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Impacto y consecuencias del evento

El partido en Cali no solo tiene valor deportivo, sino también social. Los beneficios económicos del encuentro irán destinados a las víctimas y los daños causados por el terremoto del 10 de agosto que devastó Cali y otras regiones del oeste del país. Esta fecha es especialmente relevante ya que los cafeteros ya empataron con México (1-1), perdieron con Paraguay (1-0) y vencieron a Perú (2-0) en la ventana FIFA anterior entre septiembre y octubre.

Próximos pasos y cronograma

Tras el amistoso de esta noche en Cali, la Selección de Colombia se desplazará cuatro días después para visitar el Estadio Nacional de Santiago. Este será el último partido de la Selección Colombia en la ventana FIFA del año. Lorenzo afirmó que el resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir el futuro del fútbol nacional con jugadores que respondan a las exigencias de las mejores ligas del mundo y de los torneos internacionales venideros.