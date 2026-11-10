Néstor Lorenzo responde a Lucas González por convocatorias de Selección Colombia

Néstor Lorenzo responde a Lucas González por la convocatoria de Rengifo y Velásquez y reabre el debate sobre los criterios del seleccionador colombiano.

Las declaraciones de Néstor Lorenzo, seleccionador colombiano, sobre las críticas de Lucas González, técnico de Atlético Nacional, abrieron un nuevo debate sobre los criterios para convocar jugadores. El motivo fue la convocatoria de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, dos futbolistas del club antioqueño que fueron llamados a la Selección Colombia. La respuesta de Lorenzo reactivó la discusión sobre la coherencia de sus decisiones.

El centro de la polémica no está únicamente en los nombres que aparecen en la lista. Según el planteamiento de este diario, la discusión se concentra en los criterios que utiliza el entrenador argentino para tomar decisiones, especialmente después de responder a las observaciones de Lucas González.

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Por qué respaldan la postura de Néstor Lorenzo

Varias personas consultadas por este diario respaldan la postura de Néstor Lorenzo frente a Atlético Nacional. Coinciden en que el club cuenta con una nómina amplia y competitiva, con suficientes alternativas para afrontar sus compromisos deportivos.

Desde esa mirada, convertir la convocatoria de dos futbolistas en un conflicto carece de sentido. Quienes defienden al seleccionador también cuestionan que un equipo con tantos recursos deportivos reclame por la presencia de sus jugadores en la Selección, cuando esa citación representa un reconocimiento para la institución.

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En ese mismo argumento se recuerda el caso de Luis Suárez, a quien Lorenzo convocó cuando jugaba en la segunda división de España con el Almería, mientras su equipo disputaba el campeonato. Para los defensores de esta postura, las necesidades de los clubes no deberían estar por encima de las decisiones del seleccionador nacional.

Las críticas sobre el criterio de Néstor Lorenzo

Estar de acuerdo con la respuesta de Néstor Lorenzo a Atlético Nacional no significa respaldar todas sus decisiones. Una de las principales críticas apunta a que el técnico argentino no ha logrado explicar de manera convincente por qué sus decisiones parecen tener consideraciones diferentes según el club o el contexto internacional del futbolista.

Para los críticos, la pregunta central no es si Rengifo y Velásquez merecían estar en la convocatoria. El cuestionamiento es si todos los jugadores son evaluados bajo las mismas condiciones, tanto los que actúan en Colombia como los que juegan en el exterior.

La controversia también recuerda episodios anteriores del fútbol colombiano. Se menciona lo ocurrido con Millonarios en una final frente a Junior, cuando se habló de las dificultades relacionadas con el desplazamiento de los futbolistas Andrés Llinás y Álvaro Montero. Ese antecedente alimenta la percepción de que los clubes colombianos no siempre reciben las mismas consideraciones que las instituciones del exterior.

Camilo Vargas y el criterio para la titularidad

Néstor Lorenzo dejó entrever que los guardametas Camilo Vargas y Álvaro Montero continúan en sus planes. Esa decisión también genera interrogantes sobre el criterio deportivo que se usa para definir la titularidad y la continuidad de los convocados.

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Camilo Vargas fue uno de los jugadores más destacados durante la eliminatoria, argumento que respalda su presencia en la Selección Colombia. Sin embargo, la discusión sigue abierta sobre la manera en que el cuerpo técnico evalúa el rendimiento y la actualidad de los jugadores para establecer sus prioridades.

El seleccionador tiene la responsabilidad de elegir a los futbolistas que considera más convenientes para representar al país, y es legítimo que defienda sus decisiones frente a los reclamos de los clubes. Pero esa autoridad deportiva no lo exime de explicar los criterios que aplica.

Qué queda pendiente para Néstor Lorenzo

La idea de que estar en la Selección debe ser un orgullo para cualquier institución tiene sentido desde la perspectiva del reconocimiento deportivo. Aun así, debe existir una consideración equilibrada por las necesidades de los equipos que aportan jugadores, especialmente cuando disputan instancias definitivas.

El debate va más allá de Atlético Nacional, Lucas González, Juan Manuel Rengifo o Samuel Velásquez. La pregunta que queda sobre la mesa es si Néstor Lorenzo mantiene un mismo rasero para todos los futbolistas y clubes, o si sus decisiones terminan favoreciendo determinadas circunstancias.

Defender la autonomía del seleccionador es una cosa, y exigir coherencia es otra muy distinta. Esa es precisamente la discusión que Néstor Lorenzo todavía tiene pendiente con el fútbol colombiano.