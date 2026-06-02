Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, suena como candidato para dirigir a Boca Juniors en plena preparación para el Mundial 2026

El entrenador argentino Néstor Lorenzo, actualmente al frente de la Selección Colombia que se prepara para la Copa del Mundo, emerge como una opción prioritaria para Boca Juniors tras la salida de Claudio Úbeda. Sin embargo, su contrato con la federación colombiana y los plazos ajustados del club argentino complican una incorporación inmediata.

En medio de los preparativos de la Selección Colombia para el Mundial de 2026, el nombre del entrenador Néstor Lorenzo ha surgido con fuerza como candidato para dirigir a Boca Juniors , uno de los clubes más importantes de Argentina y del continente.

A pocos días del debut de la Tricolor en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, una serie de reportes desde Argentina indican que el estratega argentino, actualmente al mando de la selección colombiana, se encuentra entre las opciones más atractivas para reemplazar a Claudio Úbeda en el banquillo xeneize. La salida inminente de Úbeda, tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, ha desatado una búsqueda interna por parte de la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme, donde Lorenzo y Antonio Mohamed aparecen como los perfiles que tomarían ventaja, aunque aún no existen negociaciones formales.

El interés del club por Lorenzo no sería nuevo, ya que hace tiempo está en el radar de La Bombonera, que busca estabilidad luego de múltiples cambios de entrenador en los últimos años, con hasta siete técnicos en seis temporadas. No obstante, el contexto actual complica cualquier posibilidad inmediata: el seleccionador colombiano tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hasta el 30 de junio o hasta la finalización de la participación de Colombia en el Mundial, y su enfoque está exclusivamente puesto en la preparación del equipo para la cita orbital, donde enfrentará en la fase de grupos a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Por otro lado, Boca necesita definir su proyecto deportivo rápidamente, pues retomará entrenamientos el 16 de junio y afrontará en julio una serie decisiva de playoffs de la Copa Sudamericana ante O'Higgins, lo que requeriría que su nuevo técnico asumiera con muy poco margen de trabajo. Lorenzo, consultado en rueda de prensa sobre los rumores, evitó alimentar especulaciones y declaró que solo piensa en el Mundial, agradeciendo al pueblo colombiano por su apoyo.

Esta situación genera un dilema tanto para el entrenador como para el club, pues aunque su perfil genera consenso interno en Boca por su experiencia y metodología, la coincidencia de plazos y compromisos contractuales hace que una incorporación inmediata sea altamente compleja. Mientras tanto, en Colombia se ultiman detalles para el debut en el Mundial, programado para el próximo mes, y la continuidad de Lorenzo al mando más allá de la cita mundialista permanece en el aire, sujeta a decisiones que podrían resolverse después del torneo.

La expectativa en el entorno futbolístico argentino y colombiano continúa en aumento, pendiente de cualquier movimiento oficial que defina el futuro de uno de los técnicos más cotizados del momento





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