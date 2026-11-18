El técnico Néstor Lorenzo destaca la actitud irreprochable de Colombia tras empatar 0-0 con Chile en Santiago. La Selección prepara su renovación para la Copa América 2028 y las eliminatorias Mundial 2030.

La Selección Colombia cerró su actividad en 2026 con un empate 0-0 ante Chile en Santiago, un resultado que sirvió como termómetro para la nueva era bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. El entrenador argentino manifestó satisfacción general tras observar dos partidos disputados contra la selección austral, destacando que el proceso de adaptación de los jugadores avanza de manera progresiva. Este encuentro formó parte de la preparación de Colombia de cara a la Copa América 2028 y a las eliminatorias para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030.

Actitud irreprochable ante imprecisiones tácticas

El cuerpo técnico de Colombia reconoció que, aunque el equipo aún no encuentra la fluidez definitiva en su juego, la parte actitudinal es algo irreprochable. Durante el partido en Santiago, se generó una clara ocasión de peligro cuando Luis Javier Suárez tuvo un penal cobrado, aunque el arquero chileno Lawrence Vigouroux logró atajarla. La constante presión aplicada por el equipo criollo y el buen despliegue con espacio fueron aspectos que Néstor Lorenzo resaltó positivamente en su balance postpartido.

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Lorenzo explicó que su contento deriva de ver a muchos jóvenes que vienen de procesos en selecciones inferiores, lo que les facilita la adaptación al nivel absoluto. "El objetivo se va cumpliendo, aunque no es un objetivo que se cumpla del todo", declaró el director técnico. El DT subrayó que la mejora es progresiva cuando la adaptación de los jugadores también lo es, valorando el esfuerzo de una plantilla que busca consolidarse.

La intensidad y la falta de precisión en el juego

A pesar de los puntos positivos, el técnico argentino no omitió señalar las debilidades detectadas durante la velada futbolera. La imprecisión en los pases y las acciones se sintió como una desventaja clara a la hora de competir contra un rival organizado. Lorenzo puntualizó que, aunque está contento con la intensidad y la manera en que se presionó, la selección necesita una pausa para calmar los tiempos. En el primer tiempo, el equipo estuvo muy acelerado y perdía la pelota con rapidez, lo que dificultaba la construcción ofensiva.

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No obstante, el equipo mostró capacidad de ajuste durante la competición. Después de esa fase inicial caótica, Colombia empezó a entender por dónde debía salir y cómo encontrar a los compañeros más adelantados. Néstor Lorenzo afirmó que, a pesar de todas las imprecisiones, el esfuerzo táctico fue reconocible. El DT notó que el segundo tiempo del día fue especialmente bueno para Colombia, mostrando una mejor comprensión del partido a medida que avanzaba la hora.

Renovación y proyección hacia 2028 y 2030

Colombia cerró así su año 2026 con una visión a largo plazo, enfocándose en la reconstrucción deportiva posterior a la Copa del Mundo de 2026. La selección nacional utiliza estos amistosos para sacar conclusiones de dos partidos que se describieron como súper intensos y parejos. Los errores cometidos, por distintos motivos, fueron parte del aprendizaje necesario para los dos procesos que están en construcción simultáneamente.

El contexto de esta etapa es crucial para la clasificación y el desarrollo del talento joven. Las eliminatorias de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2030 ya se acercan, y la Copa América 2028 representa otro hito importante en el calendario. Néstor Lorenzo indicó que de estos dos encuentros ante Chile se extraerán las lecciones pertinentes para mejorar la precisión y la eficiencia en futuras competencias oficiales.

Impacto en el ranking y consolidación del proceso

Este empate ocurre en un momento donde la Selección Colombia ha mostrado signos de recuperación en el panorama internacional. Tras los últimos amistosos, el país regresó al top-10 del ranking FIFA, lo que refleja un cambio de tendencia positivo. La presencia de jugadores jóvenes con experiencia en selecciones menores ayuda a acelerar la curva de aprendizaje. La selección busca equilibrar la intensidad del juego con la precisión requerida para competir en los mayores escenarios globales.

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La renovación del plantel no solo se trata de resultados inmediatos, sino de construir una identidad de juego sostenible. Los desafíos ante rivales como Chile sirven para probar la resistencia física y mental de la nueva generación. La gestión de estos procesos requiere paciencia y análisis detallado, herramientas que el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo está aplicando sistemáticamente.

El empate 0-0 no es una victoria, pero proporciona una base sólida para seguir trabajando. La selección se prepara ahora con la mirada puesta en los torneos mayores, buscando convertir la intensidad en resultados concretos. El camino hacia la Copa América 2028 y las eliminatorias del Mundial 2030 exige una evolución constante en todos los aspectos del juego.

Conclusiones del técnico sobre el rival chileno

Néstor Lorenzo describió a Chile como un rival que también está en formación, lo que hace que la comparación sea justa y educativa. La igualdad en el marcador refleja el nivel actual de ambos conjuntos en construcción. El entrenador argentino destacó que, aunque faltó precisión en los dos partidos, el rendimiento general fue satisfactorio para los propósitos de este ciclo de preparación. La visión del DT se centra en la mejora continua y la adaptación de los nuevos valores al esquema nacional.