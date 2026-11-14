Néstor Lorenzo valora victoria de Colombia ante Chile y futuro de los debutantes

El estratega Néstor Lorenzo analiza la victoria 1-0 de Colombia, destaca el talento de Rengifo y Orozco, y explica el impacto del triunfo en la reconstrucción post-terremoto.

El técnico Néstor Lorenzo declaró estar satisfecho con el desempeño de la Selección Colombia tras su victoria 1-0 ante Chile en Cali. El marcador fue definido por un autogol del defensa Guillermo Maripán, quienes marcaron la diferencia en el partido disputado en el estadio Pascual Guerrero.

Con esta victoria, el estratega argentino suma un nuevo triunfo a su palmarés al frente de la Tricolor. Actualmente, cuenta con 55 partidos dirigidos, registrando 33 triunfos, 14 empates y ocho derrotas entre competiciones amistosas, Copa América, Eliminatorias y Mundial.

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Nuevos talentosos y su proyección

Lorenzo hizo énfasis en que las nuevas incorporaciones poseen gran talento y confianza en su capacidad. Considera que mientras más minutos acumulen en la cancha, mejor responderán ante las exigencias del fútbol internacional. El entrenador argentino señaló que la única carencia que identifican es la precisión, la cual se corregirá con la experiencia y la práctica constante.

Entre los debutantes que el cuerpo técnico evaluó, destacó a players como Rengifo, Orozco y Perea. A pesar de los nervios iniciales, el estratega afirmó que estos jóvenes superaron la prueba impuesta por la exigencia del rival. Afirmó que todos ellos tienen mucho que ofrecer al esquema de juego que se está construyendo.

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Impacto social y reconocimiento a la afición

El técnico también reconoció el apoyo incondicional de los aficionados que acudieron al estadia en Cali. La afición mostró cariño durante los días de concentración y el entrenador aseguró que muchos seguidores no tienen la posibilidad de viajar a ver a la Selección Colombia en Barranquilla.

Se mencionó que una parte de la charla técnica con los jugadores tuvo como propósito darles alegría a las personas presentes en el recinto deportivo. El estratega consideró fundamental brindar ese sentimiento positivo a la comunidad que asistió al encuentro, valorando el esfuerzo y la lealtad demostrada por los hinchas.

Desafíos tácticos y próximos duelos

Camilo Durán, quien mostró signos de dolor durante el partido, declaró estar bien tras sufrir únicamente calambres. El cuerpo médico y técnico confirmaron que no存在 lesions delicadas y que la situación se debió exclusivamente al esfuerzo físico y la alta competencia dentro del equipo.

El próximo duelo ante Chile será como visitantes, lo que representa un reto importante. El técnico señaló que la selección austral cuenta con un equipo bien preparado, conformado por jóvenes con varios años de experiencia en primera división. Se anticipa un partido intenso y disputado.

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Estrategia para mejorar el rendimiento

Lorenzo enfatizó que el objetivo es sincronizar mejor los movimientos del equipo para ser más contundentes. Se espera que el crecimiento de los jóvenes sea progresivo y gradual, respaldado por la experiencia de figuras como Dávinson, Lerma y Camilo. La meta es ganar la experiencia necesaria para reducir errores en futuros encuentros.