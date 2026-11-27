Netcompany INEOS rompe vínculo con el ciclista colombiano Carlos Alberto Tejada en mutuo acuerdo. La decisión sigue a irregularidades en su pasaporte biológico y la apertura de una investigación oficial.

El equipo ciclista profesional Netcompany INEOS ha confirmado la rescisión de mutuo acuerdo del contrato vigente con el corredor colombiano Carlos Alberto Tejada. Esta decisión organizativa se produce en el marco de una investigación en curso relacionada con anomalías detectadas en el pasaporte biológico del atleta, un mecanismo de control que busca identificar desviaciones en los parámetros fisiológicos para prevenir el dopaje.

Rescisión contractual en mutuo acuerdo

La escuadra británica Netcompany INEOS declaró que el vínculo deportivo con Tejada ha terminado de manera consensuada, interrumpiendo así los planes de fichaje que estaban programados para el futuro inmediato. El acuerdo contractual previo contemplaba la incorporación oficial del ciclista colombiano a las filas del equipo a partir del 1 de enero del próximo año, marcando el inicio de una nueva etapa profesional bajo sus colores.

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Carlos Alberto Tejada, quien había disputado siete temporadas consecutivas vistiendo la camiseta del equipo XDS Astana, ahora ve truncado su traslado a la estructura británica. La organización confirmó explícitamente que el corredor no se incorporará a la escuadra, dejando su futuro deportivo suspendido en la incertidumbre mientras se resuelve el proceso disciplinario internacional.

Irregularidades en el pasaporte biológico

El procedimiento abierto por las autoridades antidopaje no se basa en un resultado positivo directo en un control de orina o sangre convencional, sino en desviaciones estadísticas en los indicadores biológicos del ciclista. El pasaporte biológico funciona como una herramienta preventiva que analiza la variación de marcadores sanguíneos a lo largo del tiempo para detectar patrones sospechosos de manipulación externa.

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El ciclista colombiano, Carlos Alberto Tejada, reconoció haber recibido la notificación oficial del inicio de este expediente de investigación. En sus declaraciones, hizo énfasis en que este procedimiento administrativo y sancionador no constituye una sanción penal definitiva ni una decisión condenatoria final en su contra, manteniendo su presunción de inocencia hasta que se concluya el análisis técnico.

Defensa y declaraciones oficiales

Carlos Alberto Tejada ha manifestado que, desde el primer día de apertura del expediente, ha actuado con plena diligencia y responsabilidad institucional. El corredor aseguró haber aportado oportunamente toda la documentación y información médica que le ha sido solicitada por los organismos competentes, comprometiendo a continuar con esta cooperación total durante la duración de todo el proceso.

La directiva del corredor confirmó que tanto su equipo legal como su cuerpo médico trabajarán activamente en su defensa ante las autoridades antidopaje correspondientes. El ciclista solicitó respeto por la confidencialidad del proceso en desarrollo y señaló firmemente que no entregará declaraciones adicionales para no interferir con la investigación técnica que determina su situación deportiva actual.

Impacto en la carrera deportiva

La suspensión de su contrato con Netcompany INEOS deja a Carlos Alberto Tejada sin equipo competitivo mientras las autoridades evalúan las pruebas del pasaporte biológico. Su permanencia en el ciclismo de élite queda sujeta exclusivamente al desarrollo del procedimiento disciplinario y a la decisión final que tomen los tribunales deportivos internacionales.

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Esta situación representa un punto de inflexión crítico en la trayectoria del ciclista colombiano, quien deja atrás una larga etapa con el XDS Astana sin asegurar su continuidad en el Tour Down Under o en las futuras competiciones del calendario internacional. La resolución del caso biológico determinará si puede regresar a la competición o si enfrenta una suspensión prolongada.