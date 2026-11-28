El ciclista colombiano Harold Tejada y el equipo Netcompany INEOS rescinden su acuerdo para 2027 tras la suspensión provisional por anomalías en su pasaporte biológico.

El futuro profesional de Harold Tejada ha sufrido un vuelco radical tras la confirmación de que el ciclista colombiano no formará parte del equipo Netcompany INEOS en la temporada 2027. La organización británica y el deportista llegaron a un acuerdo mutuo para disolver el vínculo contractual que habían firmado recientemente, interrumpiendo así la incorporación oficial programada para el 1 de enero.

Decisión basada en suspensión provisional antidopaje

La noticia se hizo pública este viernes 27 de noviembre, motivada por la apertura de un procedimiento disciplinario contra Tejada liderado por la Agencia Internacional de Controles (ITA). Dicha entidad actúa en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y ha confirmado que el pasaporte biológico del corredor presentó anomalías hematológicas sin explicación fisiológica justificada. Un panel de expertos determinó que estas alteraciones probablemente están relacionadas con el uso de sustancias o métodos prohibidos.

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Conforme al reglamento vigente, la ITA acusó a Tejada de una infracción a las normas antidopaje y le impuso una suspensión provisional obligatoria. Esta medida se mantiene mientras avanza el procedimiento legal correspondiente. El atleta tiene la oportunidad de aportar información adicional, aceptar las consecuencias o solicitar que su caso sea llevado ante el Tribunal Antidopaje de la UCI para una audiencia formal. Asimismo, puede impugnar la suspensión solicitando que sea levantada.

Rescisión contractual antes de la entrada al equipo

Netcompany INEOS tomó la decisión de romper el vínculo antes de que Tejada se uniera oficialmente a la escuadra el próximo 1 de enero. El fichaje había sido anunciado semanas atrás y representaba una apuesta estratégica para reforzar las opciones del equipo británico en carreras por etapas y en la montaña. La llegada del ciclista, quien desarrolló gran parte de su trayectoria en el WorldTour con el XDS Astana, estaba destinada a marcar un nuevo capítulo en su carrera profesional y en la historia del equipo.

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La aparición del procedimiento disciplinario cambió completamente los planes de ambas partes. La investigación sobre las anomalías en los parámetros hematológicos, que no constituye un resultado positivo de una prueba aislada, obligó a la organización a reconsiderar su compromiso con el deportista colombiano. Esta situación deja descartada su presencia en el equipo para la próxima temporada y marca un momento delicado en su desarrollo dentro del ciclismo de élite.

Postura del ciclista y explicación técnica del sistema

Harold Tejada, de 29 años, comunicó que recibió la notificación oficial de la ITA el 26 de noviembre. En un comunicado difundido en sus redes sociales, aclaró que la suspensión tiene carácter temporal y no implica una sanción definitiva ni una declaración de culpabilidad. El ciclista señaló que ha colaborado plenamente con las autoridades y que su equipo legal y médico están preparándose para defender su caso ante los organismos correspondientes.

El pasaporte biológico es una herramienta clave en el ciclismo moderno que realiza seguimiento de variables fisiológicas a través de muestras de sangre y orina recopiladas durante periodos prolongados. Su objetivo es identificar alteraciones en la evolución de los valores del deportista que no tengan una explicación razonable. En este caso, la acusación se fundamenta específicamente en las anomalías detectadas en los parámetros hematológicos de Tejada.

Actualmente, el corredor colombiano permanece suspendido provisionalmente mientras se determina si existió una infracción a las normas antidopaje. Su futuro deportivo dependerá exclusivamente del desarrollo de este procedimiento. Mientras tanto, la carrera de Tejada atraviesa una de sus etapas más críticas, y la llegada al Netcompany INEOS queda definitivamente anulada tras la rescisión acordada.