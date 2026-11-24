El Dr. Juan Manuel Orjuela presenta Neuro Sonic Lab en Medellín el 28 de noviembre, integrando neurociencia y sonoterapia para mejorar el bienestar emocional.

El Dr. Juan Manuel Orjuela, experto en neuropsiquiatría y baterista, impulsa una iniciativa innovadora en Medellín que fusiona la ciencia cerebral con la experiencia musical. Esta propuesta busca transformar la escucha activa en un recurso terapéutico accesible para la población general. El proyecto se materializa a través de una experiencia inmersiva diseñada para explorar cómo las frecuencias y ritmos afectan directamente la regulación emocional.

Fusión de Neurociencia y Terapia Sonora

La iniciativa principal se denomina Neuro Sonic Lab y representa un esfuerzo consciente por desmitificar los efectos biológicos de la música en el sistema nervioso. El objetivo central es demostrar que la composición artística no solo entretiene, sino que funciona como una herramienta clínica para la salud mental. Esta perspectiva integra conocimientos de la neuropsiquiatría con técnicas de sonoterapia aplicadas en tiempo real.

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La presentación oficial de esta metodología tendrá lugar en la ciudad de Medellín el sábado 28 de noviembre en el recinto Casa Teatro El Poblado. La jornada está programada para comenzar puntualmente a la 9:00 a.m. y se extiende por una duración de aproximadamente tres horas. Este espacio físico sirve como el escenario principal para validar la conexión entre el procesamiento auditivo y la respuesta fisiológica humana.

Pilotos del Proyecto y Equipo Multidisciplinario

El Dr. Juan Manuel Orjuela lidera este movimiento desde su consultorio en Bogotá, aunque su alcance se expande rápidamente hacia Antioquia. El proyecto tiene sus orígenes en el año 2025, creado con la intención clara de revelar la ciencia oculta detrás de la interacción humana con el sonido. Busca democratizar el acceso a estos conceptos, independientemente de si el participante es un músico profesional o un ciudadano común.

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Para lograr este propósito integral, el evento cuenta con la colaboración de varios especialistas que combinan formación médica con práctica artística. A Orjuela lo acompañan Luis Carlos Portilla, quien ejerce como radiólogo y músico; Daniel Marulanda, identificado profesionalmente como Dr. Heme, psiquiatra y Dj. Estos profesionales representan la convergencia exacta entre la medicina y las artes escénicas.

El panel de expertos también incluye a Natalia Herrera, neuróloga y violinista, cuya formación técnica aporta rigor clínico a la demostración. Se suma María Lucía Velásquez Peña, ingeniera electrónica con maestría en biotecnología, ofreciendo una perspectiva tecnológica del sonido. El cierre del equipo multidisciplinario lo realiza el artista sonoro Orlando Villarraga, encargado de la manipulación auditiva del entorno.

Dinámica Inmersiva y Construcción de Emociones

La estructura de la experiencia se divide en tres segmentos distintos que guían al público a través de un viaje introspectivo y educativo. Durante estas sesiones, se utilizan géneros musicales variados para estimular respuestas específicas asociadas con la tristeza, la rabia, la alegría y la percepción de amenaza. Los asistentes participan activamente construyendo un mapa emocional dentro de su propia anatomía mientras observan los estímulos.

La metodología pedagógica no se limita a la teoría; implica la ejecución de ejercicios sensoriales y la aplicación de terapia de sonido directa. Los organizadores utilizan instrumentos de medición de ondas cerebrales en vivo para correlacionar los cambios fisiológicos con las composiciones musicales. Esta técnica permite a los participantes visualizar científicamente cómo su cuerpo responde a las frecuencias emitidas.

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Además de la estimulación auditiva, la sesión incorpora el uso de sonidos binaurales y técnicas de respiración guiada sincronizada con la música. Estos elementos trabajan en conjunto para inducir estados de conciencia expandida y facilitar la relajación profunda. El propósito final es dotar a los asistentes de herramientas prácticas para la autorregulación de su salud mental fuera del recinto.

Divulgación Científica y Recursos Adicionales

Esta jornada en Medellín funciona como la presentación oficial del libro Cerebrofonía, obra escrita y publicada por el Dr. Juan Manuel Orjuela hace unos meses. El texto documenta la investigación detrás del procesamiento musical en el cerebro y sirve como base teórica para las demostraciones prácticas del laboratorio. La venta y divulgación del material escrito complementan la experiencia presencial del evento.

La audiencia objetivo es amplia e inclusiva, abarcando desde familias y cuidadores hasta educadores y líderes empresariales interesados en el bienestar. Terapeutas y profesionales de la salud también están invitados a observar las dinámicas para potenciar sus propias prácticas clínicas. No se requiere llevar equipamiento personal, ya que los organizadores suministran todo el material necesario para el desarrollo de las actividades.