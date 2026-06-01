Neutralidad o responsabilidad: el dilema de votar en tiempos decisivos

Un análisis sobre las dos visiones de país en Colombia y el riesgo de la abstención electoral como forma de evasión de responsabilidad cívica.

Hay momentos en los que la neutralidad deja de ser prudencia y se convierte en una forma cómoda de evadir una responsabilidad. Nos acostumbramos a pensar que existen múltiples caminos, pero cuando se acercan decisiones trascendentales, la realidad termina reduciendo las opciones.

Hoy, más allá de candidatos, enfrentamos dos visiones abismalmente distintas de país. Por un lado, una visión de izquierda que interpreta al Estado como único determinante en el desarrollo de la sociedad, con máxima intervención, redistribución y control. Sus referentes históricos provienen de corrientes socialistas y estatistas que han tenido expresiones democráticas, pero también experiencias autoritarias y totalitarias. El riesgo aparece cuando esa visión evoluciona hacia la concentración progresiva del poder.

La experiencia latinoamericana muestra cómo algunos gobiernos comenzaron cuestionando instituciones independientes, luego confrontaron a los organismos de control, posteriormente buscaron mayor influencia sobre las cortes, los bancos centrales y los mecanismos de vigilancia democrática, hasta terminar debilitando los contrapesos que controlan al Ejecutivo. Ninguna democracia, ni Venezuela, se convierte en lo que es hoy de un día para otro. Los contrapesos no se destruyen necesariamente de golpe; se erosionan gradualmente hasta que dejan de existir.

Fue un proceso gradual: primero se polarizó el discurso, después se desacreditó a quienes pensaban diferente, luego se concentró poder político, económico e institucional. El resultado fue el debilitamiento de la separación de poderes, la pérdida de confianza inversionista, el deterioro económico y una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente.

Por otro lado, existe una visión democrática de derecha que defiende una economía basada en la iniciativa privada, la inversión, la generación de empresa y la libre competencia como motores de desarrollo. Una visión que considera que el crecimiento económico, acompañado de un Estado social de Derecho, reglas estables y respeto por la propiedad privada, es la principal herramienta para generar oportunidades en equidad.

Sus riesgos existen y también deben reconocerse: puede caer en excesos de mercado, en desconexión social o en concentración económica. Pero institucionalmente se cimienta en la independencia del Banco de la República, en la separación de poderes y en la existencia de contrapesos que controlan el poder presidencial. No votar o votar en blanco puede parecer una posición moralmente cómoda. Pero cuando una sociedad enfrenta una decisión trascendental, no escoger también produce consecuencias.

En este contexto, votar en blanco es una forma pusilánime de decisión. La historia nos enseña que las democracias no caen de repente; se van desgastando por la apatía y la indiferencia de los ciudadanos. Cada elección es una oportunidad para definir el rumbo, y abstenerse es dejar que otros decidan por nosotros. No se trata solo de elegir entre dos opciones, sino de asumir la responsabilidad de construir el futuro.

En países como Colombia, donde la polarización es profunda, la neutralidad puede interpretarse como complicidad con el statu quo o con los extremos. Por eso, es crucial informarse, debatir y participar activamente. La democracia no es un espectáculo; es un compromiso diario. Este artículo obedece a la opinión del columnista.

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