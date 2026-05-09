Venezuela faces a new energy crisis amid efforts to attract new investments and present a new economic phase to rescue key industries. Frequent blackouts have become a daily ordeal in regions like Zulia, bordering Colombia. Authorities revealed an upcoming solar flare, which could cause power fluctuations for 45 days. Despite apparent stabilization, power outages can last up to seven hours in cities like Maracaibo and Merida. The Government needs to address the energy crisis to ensure a long term stability and recover the loss of activities generating economic activity.

Fantasma de los apagones vuelve a golpear a Venezuela en medio de la lucha por atraer nuevas inversiones y vender la idea de una nueva etapa económica para recuperar sectores estratégicos, los racionamientos eléctricos volvieron a convertirse en una pesadilla cotidiana en regiones como Zulia, fronteriza con Colombia.

La situación tras una aparente estabilización registrada durante 2025. No fue sino hasta el 22 de marzo cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez explicó que enfrentar un fenómeno solar que, según explicó, elevaría las temperaturas durante 45 días en el país. Ese periodo terminó esta semana. En medio de las crecientes quejas ciudadanas, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios informó que el pasado 7 de mayo Venezuela registró la mayor apagada de los últimos nueve años.

El Gobierno puede prolongarse hasta siete horas en ciudades como Maracaibo y Mérida, dos de las zonas históricamente más afectadas por la crisis eléctrica venezolana. Ambas, ubicada al otro extremo del país, en el suroeste venezolano.sobre las razones de las fallas y expresó escepticismo frente a los anuncios del Gobierno sobre negociaciones con Siemens y General Electric para. Aun así, reconoció que cualquier mejora evidentemente sería bienvenida.

Según la Cámara de Comercio de Maracaibo, en 2022 cerca del, cifra que se redujo a 40% en 2025 durante el periodo de aparente estabilización eléctrica. De hecho, por decentralizar el sistema eléctrico para intentar recuperar el parque termoeléctrico de la región petrolera. Hoy se fue a las seis de la tarde y ya estaban todos listos, acababan de comer, contó.

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