New Episode on CartagenaSIEmprende: Build High-Performance Teams for Sustainable Growth

Este nuevo episodio de CartagenaSIEmprende ofrece herramientas prácticas para transformar la realidad de muchos negocios e implica definir primero el rol, luego el objetivo y finalmente las tareas. La metodología busca eliminar uno de los errores más comunes en el ecosistema empresarial: contratar personas antes de entender verdaderamente qué necesita el negocio.

CartagenaSIEmprende.com continúa consolidándose como una plataforma enfocada en visibilizar, conectar y hacer crecer a líderes de negocio que dinamizan la economía local. Fortalecer un negocio no solo depende de vender más, sino de construir una estructura humana capaz de sostener ese crecimiento.

En esta nueva fase del proceso formativo, empresarios y emprendedores de Cartagena podrán comprender uno de los mayores desafíos del crecimiento empresarial: organizar correctamente su talento humano, definir roles estratégicos y construir equipos que realmente impulsen resultados





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