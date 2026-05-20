News in Spanish

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A propósito de la muerte de Totó la Momposina respondemos todas las dudas que quedan sobre su herencia y lo que pasará con el bullerengue, la cumbia y más en los próximos años. Totó la Momposina, la guardiana del Caribe colombiano: legado de la leyenda de la música que convirtió el tambor en identidad.



Transportador escolar fue asesinado en Barranquilla cuando dejaba a su nieta en casa: crimen reaviva alerta por presión en el sector de los chóferes.

Simplemente en la mañana de hoy también se había causado pánico por unos panfletos que amenazaban a colegios de Soledad y el sur de Barranquilla.



¿Qué acciones toman en Cali, tras la decisión del Ministerio de Transporte de invalidar fotomultas en Colombia por presuntas irregularidades? En el distrito señalaron que los procedimientos han respondido a principios de legalidad, de conformidad con el marco de la ley.





Festival Cayeye 2026 en Barranquilla: programación, lugares y cómo participar en un encuentro cultural que conecta Caribe y Pacífico. La programación está organizada por la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad del Norte y será los próximos 22 y 23 de mayo





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