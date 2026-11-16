Neyder Uñates, líder de disidencias Farc y Clan del Golfo, es capturado en Antioquia

Neyder Yesid Uñates López, alias Primo Gay, fue capturado el 14 de noviembre en Antioquia por vínculos con disidencias de las Farc y Clan del Golfo, enfrentando cargos graves de secuestro y terrorismo.

La Fiscalía General de la Nación y las fuerzas de seguridad de Colombia lograron la captura de Neyder Yesid Uñates López, de 23 años, conocido bajo el alias Primo Gay. Este operativo, realizado el 14 de noviembre, ubicó al principal cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc en la región de Antioquia. La autoridad judicial ordenó su ingreso a prisión tras determinar su estrecha vinculación con el clan del Golfo desde enero de 2026.

Detalles de la captura en Antioquia

La medida de aseguramiento se concretó mediante una acción articulada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y la Policía Nacional. La captura se materializó en una vía de la localidad de Yarumal, donde los servidores públicos interceptaron al acusado mientras se desplazaba en motocicleta junto a otro hombre identificado como Herny Sneyder Herrón Serna. Ambos sujetos fueron encontrados portando pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores y abundante munición, lo que permitió su inmediata detención en flagrancia.

Also read Captura de “Primo Gay”: este es el perfil criminal de uno de los más buscados en Antioquia

Jerarquía en redes criminales Antioquia

Dentro de las disidencias de las Farc, Uñates López inició su trayectoria ilegal a los 14 años y asumió el rol de coordinador en 2021. Tras la captura o muerte de otros cabecillas, ascendió a una posición de mayor jerarquía dentro de la organización. El juez ambulante de Antioquia con funciones de control de garantías estableció que este hombre habría concentrado su actuar ilegal en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueño, incluyendo Briceño, Yarumal, Anorí, Cáceres, Campamento y Angostura.

Imputación de delitos graves

La Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro simple, y fabricación y tráfico de armas y explosivos. También se le atribuye el uso ilegal de uniformes e insignias. En próximas audiencias, se procederá con la imputación de otros cargos graves, incluyendo homicidios y violaciones a los derechos humanos, ampliando así la responsabilidad penal del acusado ante la justicia colombiana.

Advertisement

Operaciones de inteligencia y tecnología

Las investigaciones revelaron que Primo Gay viajó a otro país para recibir capacitación especializada en el manejo y acondicionamiento de drones con explosivos. Esta formación estaba destinada específicamente a atacar a la fuerza pública, evidenciando la modernización de las tácticas terroristas en la región. El juez consideró estas evidencias junto con otras pruebas recopiladas para justificar la medida de prisión preventiva.

Hechos de secuestro y extorsión

Se estableció que Uñates López fue responsable del cobro de extorsiones a ganaderos y mineros, así como de la comercialización de pasta base de coca en el nordeste antioqueño. Además, presuntamente participó en el secuestro de dos campesinos entre octubre y noviembre de 2022. Las víctimas fueron retenidas 15 días en una vivienda rural de Briceño atadas de pies y manos hasta que lograron escapar y denunciar los hechos ante la Fiscalía.