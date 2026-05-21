Neymar lesionado, su futuro en el Mundial en duda

El atacante del Santos, Neymar, sufrió una molestia en la pantorrilla y no pudo jugar ante San Lorenzo, pocos días después de ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. La lesión complica su participación en el torneo y genera preocupación en Brasil.

Apenas unos días después de ser incluido por Carlo Ancelotti en la convocatoria de la ‘Canarinha’ para el Mundial 2026 , el atacante sufrió una nueva molestia física con Santos y tuvo que quedarse por fuera del partido ante San Lorenzo por Copa Sudamericana .

La razón fue una molestia en la pantorrilla que obligó al cuerpo técnico del Santos a no arriesgarlo. De acuerdo con AS, Santos preparó una noche especial para Neymar después de su convocatoria mundialista. El club incluso lució un detalle en su uniforme con la leyenda “Número 10 de la Selección Nacional”, en homenaje al futbolista.

Sin embargo, el reconocimiento terminó siendo agridulce porque el jugador no pudo disputar el compromiso ante San Lorenzo. El partido terminó 2-2 y complicó las cuentas del equipo brasileño en la Copa Sudamericana, que ahora deberá definir su clasificación en la última jornada ante Deportivo Cuenca. Para Santos, la ausencia de Neymar ya era un golpe deportivo importante; para Brasil, el susto fue todavía mayor por la cercanía del Mundial.

Aunque la imagen de Neymar fuera de la cancha volvió a generar preocupación, el entorno médico del club habría transmitido tranquilidad. Según The Sun, el médico de Santos, Rodrigo Zogaib, explicó que se trataría de un edema leve en la zona del gemelo o pantorrilla y que esperan que el futbolista pueda recuperarse a tiempo para unirse a la concentración de Brasil. Ese matiz es clave.

Por ahora, Neymar no está descartado del Mundial ni se habla de una lesión grave. Lo que existe es una molestia que lo dejó fuera del último partido de Santos, pero con expectativa de recuperación para incorporarse a la selección la próxima semana. Contra todo pronóstico para quienes pensaban que su regreso a Brasil ya estaba totalmente despejado, el físico del atacante volvió a meterse en la conversación.

Y no es un tema menor, porque Neymar viene de varios años marcados por lesiones, incluida la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en 2023 y que lo alejó durante largo tiempo del equipo nacional. La convocatoria de Neymar ya había generado debate en Brasil. Ancelotti decidió incluirlo en la lista mundialista por su experiencia, jerarquía y peso histórico, aunque su continuidad reciente no ha sido la ideal.

Medios internacionales recordaron que el atacante no juega con la selección desde 2023 y que llega a la Copa del Mundo con preguntas abiertas sobre su ritmo competitivo. Preocupante para la ‘Canarinha’ sería que esta molestia evolucione mal o le quite tiempo de preparación. Neymar no necesita demostrar su talento, pero sí debe llegar en condiciones para competir por un lugar en un equipo que tendrá figuras, presión y una exigencia enorme.

Se espera que Santos y Brasil sigan de cerca su evolución en los próximos días. Por ahora, el mensaje es de cautela: Neymar volvió a lesionarse, pero el parte inicial no habla de una baja grave. Eso sí, la alarma ya quedó encendida justo antes del torneo que puede marcar una de sus últimas grandes oportunidades con la camiseta brasileña





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