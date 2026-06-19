El jugador de Mogi das Cruzes se quedará en el hotel de concentración y afinará su estado físico en las instalaciones del Columbia Park, en el interior de Nueva Jersey.

Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia . Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación . El miércoles, el 10 del Santos se ejercitó por primera vez al mismo ritmo que sus compañeros en el estado de Nueva Jersey, después de permanecer un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

Este jueves, el exjugador del FC Barcelona volvió a entrenar con el grupo con aparente normalidad, según comprobó EFE. En la parte de la sesión abierta a los medios de comunicación, se observó al atacante hablar en privado con el seleccionador. Neymar sí estuvo en el banquillo en el debut de la Selección, el sábado pasado, contra Escocia, pero en ningún momento calentó ya que aún estaba inmerso en su proceso de rehabilitación.

Sin embargo, para este segundo encuentro, que será en Filadelfia, el jugador de Mogi das Cruzes se quedará en el hotel de concentración y afinará su estado físico en las instalaciones del Columbia Park, en el interior de Nueva Jersey. Neymar se lesionó el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirão, un día antes de que el seleccionador convocara a la Selección para un partido de eliminatorias sudamericanas.

La lesión inicialmente se consideró leve, pero la CBF le sometió a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado, con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas. El Santos informó inicialmente que tenía apenas dos semanas de baja, pero la lesión resultó ser más grave de lo pensado.

Neymar no juega con la Selección desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la Selección en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo





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