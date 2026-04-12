Ángel Barajas brilla en la Copa del Mundo de Gimnasia: Oro y Bronce para Colombia

El gimnasta colombiano Ángel Barajas se corona con oro y bronce en la Copa del Mundo de Gimnasia en Osijek, Croacia, confirmando su posición como una estrella destacada en el panorama internacional. Además, Jorman Álvarez también representó a Colombia en la competencia.

El gimnasta colombiano Ángel Barajas , vigente subcampeón olímpico de barra fija , reafirmó su estatus como una de las figuras más destacadas del momento al obtener una medalla de oro y una de bronce en la Copa del Mundo celebrada en Osijek , Croacia. Barajas, quien hizo historia en los recientes Juegos Olímpicos de París al ser el primer gimnasta colombiano en alcanzar un podio olímpico, volvió a impresionar a los jueces con sus rutinas de alta dificultad.

En la prueba de barras paralelas, Barajas, de tan solo 19 años, exhibió una dificultad de 6,1 puntos, lo que le valió la medalla de oro con una puntuación total de 14,866 unidades. Superó por un cuarto de punto al estadounidense Donnell Whittenburg, quien se llevó la plata con 14,600, y por medio punto al turco Ferhat Arican, medallista de bronce en los Juegos de Tokio 2020, que completó el podio con 14,333 puntos. Esta victoria subraya la creciente influencia de Colombia en la gimnasia internacional y consolida a Barajas como un atleta de élite. Su dedicación y habilidad para ejecutar movimientos de alta complejidad lo han catapultado a la cima del deporte, generando expectativas optimistas para futuras competiciones y atrayendo la atención de aficionados y expertos de todo el mundo.\La participación colombiana no se limitó a la actuación estelar de Barajas. Jorman Álvarez, también de 19 años, compitió en la final de barras paralelas, logrando un respetable séptimo lugar con una puntuación de 13,633. Esto demuestra la profundidad del talento en la gimnasia colombiana, con jóvenes promesas que se suman al éxito de Barajas. La presencia de Álvarez en la final es una señal alentadora para el futuro de la gimnasia en el país, sugiriendo un crecimiento constante y la formación de una nueva generación de gimnastas talentosos. La colaboración entre estos atletas y sus entrenadores, junto con el apoyo de las instituciones deportivas, se vislumbra como clave para el desarrollo continuo de la gimnasia colombiana. El desempeño en Osijek no solo destaca el logro individual de Barajas, sino que también realza el potencial colectivo del equipo, anticipando un futuro brillante para la gimnasia colombiana en el escenario internacional. La dedicación, el esfuerzo y la determinación son pilares fundamentales que impulsan el éxito de estos atletas, inspirando a las nuevas generaciones.\En la final de barra fija, Barajas se adjudicó la medalla de bronce, sumando otra presea a su destacada actuación. Con una puntuación de 14,833, demostró su consistencia y versatilidad. El triunfo en esta prueba fue para el taiwanés Chia-Hung Tang, medallista de bronce en los Juegos de París, quien obtuvo la victoria con una nota de 15,233 puntos. El kazajo Milad Karami se colgó la medalla de plata con un total de 14,933 puntos. A pesar de no lograr el oro en barra fija, el bronce de Barajas evidencia su capacidad para competir al más alto nivel en múltiples disciplinas, lo que lo convierte en un gimnasta completo y polifacético. La obtención de estas medallas en la Copa del Mundo es un testimonio de su arduo trabajo, perseverancia y talento innato. La comunidad deportiva colombiana celebra sus logros y espera con ansias sus próximas actuaciones, confiando en que seguirá representando al país con honor y excelencia. El éxito de Barajas, junto con el avance de otros gimnastas, promete un futuro prometedor para la gimnasia colombiana y eleva el perfil del deporte en la nación





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