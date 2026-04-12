Ángel Barajas conquista oro y bronce en la Copa del Mundo de Gimnasia en Croacia

El gimnasta colombiano Ángel Barajas brilla en la Copa del Mundo de Gimnasia en Osijek, Croacia, obteniendo oro en barras paralelas y bronce en barra fija, consolidando su posición como una estrella de la gimnasia.

El gimnasta colombiano Ángel Barajas , consolidando su estatus como figura destacada en la escena deportiva, brilló con una destacada actuación en la Copa del Mundo celebrada en Osijek , Croacia. Barajas, conocido por su histórica participación en los recientes Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo la medalla de plata en barra fija , demostró nuevamente su talento y habilidad.

En esta ocasión, el joven gimnasta de 19 años conquistó el oro en la prueba de barras paralelas, ejecutando un ejercicio de alta complejidad que impresionó a los jueces y le valió una puntuación total de 14,866 unidades. Este logro superó a competidores de renombre, como el estadounidense Donnell Whittenburg, quien se adjudicó la plata con 14,600 puntos, y al turco Ferhat Arican, medallista de bronce en los Juegos de Tokio 2020, que obtuvo el tercer lugar con 14,333 puntos. \La participación colombiana en la final de paralelas no se limitó a Barajas, ya que Jorman Álvarez, también de 19 años, demostró su potencial al ubicarse en el séptimo lugar, obteniendo una calificación de 13,633 puntos. Aunque Barajas se llevó el oro en paralelas, en la final de barra fija experimentó un cambio, obteniendo la medalla de bronce con una puntuación de 14,833. A pesar de su excelente desempeño, el triunfo en barra fija fue para el taiwanés Chia-Hung Tang, medallista de bronce en los Juegos de París, quien lideró la competencia con una puntuación de 15,233 puntos. El kazajo Milad Karami se adjudicó la medalla de plata con 14,933 unidades. La actuación de Barajas en Osijek refuerza su proyección internacional y consolida a Colombia como una potencia en la gimnasia artística. \Este doble éxito en la Copa del Mundo es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de Ángel Barajas, así como del creciente nivel de la gimnasia colombiana. El gimnasta ha demostrado consistentemente su capacidad para competir al más alto nivel y para superar desafíos importantes. Su desempeño en las paralelas, con una dificultad de 6,1 puntos, refleja su dominio técnico y su audacia en la ejecución de los ejercicios. La medalla de bronce en barra fija, aunque no fue el resultado deseado en comparación con su medalla de plata olímpica, es un reconocimiento a su consistencia y versatilidad. El futuro de Ángel Barajas en la gimnasia parece brillante, y sus logros en Osijek son una clara indicación de su potencial para alcanzar nuevas alturas en la escena internacional. La delegación colombiana, y el deporte colombiano en general, celebran los éxitos de Barajas y Álvarez, quienes son una inspiración para las futuras generaciones de gimnastas en el país





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