Ángela Rodríguez: Alertó sobre el teléfono de Petro a nombre de Jaime Ramírez

La exdirectora Ángela Rodríguez reveló que alertó a la Dirección Nacional de Inteligencia sobre el celular del presidente Petro registrado a nombre de Jaime Ramírez.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Ángela Rodríguez, afirmó haber alertado previamente a la Dirección Nacional de Inteligencia sobre una anomalía en las comunicaciones del expresidente Gustavo Petro. Según sus declaraciones, ella descubrió que el teléfono móvil del mandatario no estaba registrado a su nombre, sino a nombre del asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. Esta revelación surge en un contexto de alta tensión política y judicial, donde se investiga el uso de recursos públicos y posibles irregularidades en contrataciones.

Origen de la alerta sobre el dispositivo

Ángela Rodríguez detalló en una entrevista con el periodista Melquisedec Torres que, al identificar que la línea telefónica pertenecía a una persona cercana a Laura Sarabia, sintió una alerta inmediata. Informó al entonces presidente que su celular estaba a nombre de Jaime Ramírez Cobo, sugiriendo que todo apuntaba a la implicación de la señora Laura Sarabia. Este mensaje, captado en un chat, evidencia que la exfuncionaria buscaba desentrañar quién tenía realmente acceso a las comunicaciones presidenciales antes de que surgieran los escándalos públicos.

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Defensa legal de Jaime Ramírez Cobo

El abogado de Jaime Ramírez Cobo, Mario Iguarán, respondió a las acusaciones aclarando que el asesor solo prestó su nombre para registrar la línea por razones de tiempo y como un favor estricto al expresidente. Iguarán sostuvo que Petro estaba enterado desde el comienzo de esta disposición y que únicamente él utilizó el dispositivo para sus comunicaciones personales. El defensor enfatizó que Jaime Ramírez nunca tuvo la línea en su poder ni la manejó, calificando la situación como un favor que no constituye ninguna irregularidad ni ilegalidad según su cliente.

Investigación de la Corte Suprema y las escuchas

La situación se volvió crítica cuando la Corte Suprema intentaba interceptar las comunicaciones de Jaime Ramírez Cobo para esclarecer su papel como enlace de senadores en el escándalo de la UNGRD. Al intentar registrar la línea bajo el nombre del asesor, los investigadores descubrieron que quien la utilizaba activamente era el propio Gustavo Petro. Ante esta filtración, la Sala de Instrucción, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, ordenó suspender inmediatamente las escuchas para proteger al expresidente, aunque el expediente original buscaba responsabilizar a congresistas aforados en el saqueo de recursos.

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Conexiones con contratos de la UNG RD

José Ramírez Cobo es una figura central en la adjudicación de contratos y la aprobación de más de 700.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda. Aunque no es investigado directamente por la Corte Suprema por carecer de fuero, su protagónico papel lo convirtió en un objetivo clave para robustecer los expedientes contra los congresistas vinculados a este caso. La Fiscalía mantiene conversaciones donde Ramírez actúa como facilitador crucial en estas operaciones irregulares.

Perspectivas sobre la intervención telefónica

Las filtraciones de que las escuchas involucraban al presidente generaron fuertes discusiones entre los magistrados de la Sala de Instrucción. La orden de suspender la vigilancia fue inmediata tras confirmarse que el dispositivo bajo registro no era utilizado por el sujeto original de la investigación. Este giro inesperado puso a la Corte en una posición delicada, donde la protección de la inmunidad presidencial chocó con la necesidad de investigar el uso de recursos públicos. La intervención inicial estaba justificada por la relevancia de Ramírez como nexo con senadores en el escándalo de contratación amañada, un caso que ha salpicado a altos funcionarios de la Casa de Nariño y al Congreso.

Relaciones políticas y familiares de Ramírez

Jaime Ramírez mantiene vínculos significativos con el poder político. Su pareja es Daniela Andrade Valencia, exvicepresidenta de Fiduprevisora, quien figura firmando recursos aprobados por la UNGRD para el desembolso de los carrotanques. Se ha revelado que en 2024, Andrade acudió al despacho del entonces presidente Gustavo Petro para alertar sobre las consecuencias del cambio en el modelo de salud del Fondo del Magisterio antes de renunciar a su cargo junto al entonces presidente de la entidad, Mauricio Marín. Esta conexión refuerza la percepción de redes de influencia que operan dentro de las instituciones estatales.

Reacciones internas y consecuencias

El tema del celular generó malestar dentro de la Casa de Nariño y según Rodríguez, Petro reaccionó con molestia al ser informado. La exdirectora del Dapre señaló que este descubrimiento evidenciaba una posible vulnerabilidad en la seguridad de las comunicaciones presidenciales. La afirmación de que el teléfono estaba "envenenado" o bajo control de terceros planteó dudas sobre la integridad de las conversaciones del expresidente. Estos hechos continúan siendo objeto de debate y análisis en la opinión pública, mientras persisten las investigaciones judiciales sobre el uso de fondos públicos.