Nicky Jam Surpresa a Colombianos en Bogotá con su Visita en TransMilenio

El artista de música urbana Nicky Jam sorprendió a sus seguidores en Colombia al utilizar el sistema TransMilenio en su visita a la capital. El cantante interpretó algunas de sus canciones en medio del trayecto y compartió momentos con pasajeros en diferentes estaciones.

El artista de musica urbana Nicky Jam volvió a generar revuelo entre sus seguidores en Colombia tras protagonizar una inesperada aparición en Bogotá . A pocos días de su presentación en el estadio El Campín, el cantante sorprendió al utilizar el sistema TransMilenio apenas llegó a la capital, una escena poco común para una estrella internacional que rápidamente se difundió en redes sociales.

Las fotografías y videos del artista compartiendo con pasajeros en diferentes estaciones empezaron a circular por internet, captando la atención de fanáticos y transeúntes. La revista Vea hizo el recorrido junto con el artista por la ciudad hasta su llegada al escenario donde tenía compromisos promocionales.

La visita del cantante, reconocido por temas como ‘El Perdón’, ‘Travesuras’ y ‘X’, hace parte de la promoción de su gira ‘Tamo Activo Tour’, con la que regresará a presentarse en Bogotá el próximo sábado 6 de junio. Tras aterrizar en la capital, Nicky Jam se dirigió al Portal El Dorado en compañía de su esposa, la modelo colombiana Juana Valentina Varón, y miembros de su equipo de trabajo.

En ese punto ingresó al sistema de transporte como un usuario más, lo que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar, que no tardaron en reconocerlo y acercarse para grabarlo o pedirle fotos. El recorrido continuó hacia el sector de El Campín, donde horas después debía cumplir con una rueda de prensa relacionada con su concierto. Durante el trayecto, el artista interactuó con pasajeros, saludó a varios usuarios y compartió momentos con quienes no ocultaban su asombro.

En medio del viaje, el cantante tomó un micrófono y decidió interpretar algunas de sus canciones, convirtiendo el desplazamiento en un improvisado show musical dentro del articulado. Otro momento destacado ocurrió cuando el artista Jhon Trap Boy interpretó una pieza frente a los pasajeros y recibió la aprobación de Nicky Jam, quien le dirigió palabras de apoyo y afecto a los presentes.

Al llegar a una estación cercana al estadio, el reguetonero continuó su trayecto a pie por el puente peatonal de la calle 30 hasta El Campín, acompañado por su equipo y varios fans que lo siguieron hasta el lugar. Allí sostuvo un encuentro con medios de comunicación para hablar de su regreso a la ciudad con su tour.

‘Agradecido con Bogotá y con Colombia por tanto cariño. Ustedes saben que esta también es mi casa y que los amo con cojones’, manifestó Nicky Jam a la revista Vea.

Finalmente, el artista a través de su red social Instagram, manifestó lo agradecido que se sentía: ‘Bogotá, que rico fue compartir con todos en el día de ayer, gracias por seguir demostrandome tanto amor y cariño’, y añadió ‘nos vemos el 6 de Junio en El Campín’





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