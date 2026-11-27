El torneo ATP Challenger 75 de tenis se disputará en Bogotá del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 con la confirmación de estrellas internacionales y nuevas figuras locales.

La capital colombiana se prepara para acoger la próxima edición del torneo de tenis Challenger Seguros del Estado, un evento de la categoría ATP Challenger 75 que promete alta competencia y novedades en el cuadro de participantes. La cita deportiva se llevará a cabo en las canchas de polvo de ladrillo del Club Los Lagartos, ubicadas en Bogotá, y tendrá una duración que abarca desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 2026. Este certamen contará con una bolsa de premios de USD 107.000, lo que lo consolida como una parada fundamental en el calendario profesional de la región.

Alta expectativa con la llegada de Nicolás Jarry

El chileno Nicolás Jarry es la figura internacional más destacada que confirma su asistencia a esta edición, habiendo recibido una invitación especial (Wild Card) para competir. Jarry, quien alcanzó el puesto 16 del ranking mundial en mayo de 2024, llega con un historial sólido que incluye tres títulos en el circuito ATP Tour y la finalista en el prestigioso Masters 1000 de Roma ese mismo año. Su participación es de gran relevancia histórica, ya que se convertiría en el primer tenista de Chile en llegar a la instancia final de un Masters 1000 desde que Fernando González lograra la hazaña en 2007.

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La presencia de Jarry suma experiencia de alto nivel a un torneo donde también se esperan actuaciones de jugadores con trayectorias notables en superficies de arcilla. El torneo reunirá a competidores de diversas nacionalidades, incluyendo al brasileño Felipe Meligeni Alves, quien llegó a ocupar el puesto 117 del ranking mundial, y al argentino Juan Pablo Ficovich, quien fue semifinalista y uno de los principales cabezas de serie en la edición de 2025 del Challenger de Bogotá. La confirmación definitiva de las nacionalidades y el cuadro completo estará sujeta a los movimientos finales antes del inicio de las competiciones.

Las bajas de Daniel Galán y Nicolás Mejía

El cuadro principal de sencillos experimentará importantes cambios debido a la ausencia de dos tenistas colombianos de renombre: Daniel Elahi Galán y Nicolás Mejía. Daniel Galán, quien ocupa el puesto 56 del ranking ATP, no logró recuperarse a tiempo de un esguince de tobillo que lo mantiene alejado de las pistas. La lesión impide su participación en el evento, marcando un fuerte golpe para el equipo local, ya que Galán es uno de los representantes del país en los principales escenarios del tenis internacional. Su última aparición registrada fue en el Challenger de Costa do Sauipe en Brasil el 3 de noviembre, donde se retiró durante su partido de primera ronda.

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Por otro lado, la baja de Nicolás Mejía abre espacios en la lista de participantes, aunque la causa exacta de su no comparecencia no se detalla en los anuncios oficiales. Estas dos ausencias importantes modifican la dinámica de expectativa para el torneo, pero también sirven como catalizador para la inclusión de otras figuras emergentes del tenis nacional. Los organizadores del evento han mantenido la estructura básica del certamen, asegurando que, a pesar de las bajas, el nivel de competencia se mantendrá elevado gracias a los reemplazos confirmados.

Nuevos ingresos del circuito nacional colombiano

Con la salida de Galán y Mejía, el cuadro principal de sencillos se completa con la entrada de tres tenistas colombianos: Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y Samuel Heredia. Miguel Tobón Heredia ingresa al cuadro principal como una de las novedades más prometedoras, representando a la nueva generación del tenis nacional. Tobón, quien actualmente se sitúa en el puesto 397 del ranking ATP de sencillos, ha mostrado una evolución notable en su carrera reciente, lo que le permite competir en este nivel de prestigio.

Juan Sebastián Gómez, nacido en Bogotá, es otra de las figuras que obtiene su cupo por las bajas confirmadas. Gómez tiene un palmarés juvenil extraordinario, habiendo sido el número uno del mundo en el ranking juvenil y ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur en 2010. Además, fue finalista del Challenger de Bogotá en 2025, lo que le da familiaridad con el ambiente competitivo local. Su inclusión asegura que el tenis nacional mantenga una presencia sólida en el torneo.

Detalles técnicos y consecuencias del torneo

El torneo se disputará en la categoría ATP Challenger 75, lo que implica un cuadro principal de sencillos compuesto por 32 jugadores. La estructura competitiva incluye un torneo de dobles para 16 parejas y una fase clasificatoria inicial de 24 tenistas, de los cuales seis jugadores avanzarán para completar el cuadro principal de singles. Esta configuración permite una mayor participación y ofrece una plataforma crucial para jugadores en ascenso que buscan puntos valiosos para su clasificación.

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El campeonato de Samuel Heredia presenta un escenario particular debido a su participación paralela en el ATP 50 de San Salvador en Brasil. Heredia compite en ese evento y, si logra ganar el torneo, ingresaría al cuadro principal del Challenger Seguros del Estado mediante una exención especial (Special Exempt). Este movimiento abriría un cupo adicional para el siguiente alternante de la lista, una decisión que se confirmará una vez finalice la competición en Brasil. El campeón de sencillos de este evento obtendrá 75 puntos para el ranking ATP, una recompensa significativa para su carrera profesional.

Participantes internacionales y competencia regional

Además de las figuras principales, el torneo contará con la participación de competidores internacionales que aportan diversidad y dificultad a la competencia. Entre ellos destaca el boliviano Murkel Dellien, quien alcanzó el puesto 168 del ranking mundial y es hermano de Hugo Dellien, uno de los referentes más importantes del tenis en su país. La presencia de jugadores sudamericanos garantiza un nivel alto de juego, especialmente en superficies de polvo de ladrillo, donde los jugadores de la región suelen mostrar mayor ventaja táctica y técnica.

El argentino Facundo Mena también formará parte del cuadro, llegando con una experiencia sólida en el circuito y un historial de títulos en torneos Challenger. Mena alcanzó el puesto 127 del ranking ATP en septiembre de 2022 y se ha destacado especialmente en competencias sobre polvo de ladrillo, lo que lo convierte en un rival formidable para los aspirantes a la corona. Por su parte, Estados Unidos estará representado por Stefan Kozlov, quien suma otra capa de experiencia internacional al evento. La composición final reflejará la dinámica de los preclasificados y los resultados de las rondas clasificatorias, asegurando un torneo competitivo hasta la final.