El tenista bogotano Nicolás Mejía logra sus primeras victorias en Grand Slam y Masters 1000, consolidándose en todas las superficies y apuntando al top-50 para 2027.

El tenista colombiano Nicolás Mejía está a punto de ingresar al top-100 de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), un hito que lo convertiría en el noveno jugador de su país en superar esta barrera histórica. El bogotano ha demostrado un nivel consistente durante este 2026, donde ha participado en 31 torneos a lo largo del año para reforzar su posición en el ranking mundial.

Logros en Wimbledon y Montreal marcan el camino

Las victorias en competencias de alto nivel han sido la clave para el ascenso de Mejía. El jugador se impuso contra el paraguayo Daniel Vallejo en la primera ronda de Wimbledon, obteniendo así su primera victoria en un Grand Slam. Este triunfo en la hierba británica fue fundamental para demostrar su capacidad competitiva en las superficies más prestigiosas del circuito.

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Posteriormente, el colombiano registró otro triunfo de primera categoría al superar a Martín Landaluce en el Masters 1000 de Montreal. Estos resultados en hierba y piso duro evidencian la versatilidad del atleta, quien ha logrado asentarse en todas las superficies que ofrece la ATP. Su clasificación actual es el puesto 114, que representa la mejor posición de su carrera hasta este momento.

Consistencia mental y adaptación a todas las superficies

La transformación física y técnica de Nicolás Mejía se ha visto acompañada por un fortalecimiento mental significativo. El jugador ha enfatizado que la visualización y la meditación se han convertido en pilares fundamentales para mejorar su juego y ganar confianza en la cancha. Esta disciplina psicológica le ha permitido mantener el enfoque y la fortaleza mental necesarios para competir al más alto nivel.

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Su desempeño en tierra batida también ha sido destacado tras ganar el Challenger de San Luis Potosí en México y el KIA Open en Bogotá. Sin embargo, sus triunfos más importantes del año han llegado en hierba y piso duro, lo que confirma que ha cerrado la brecha en todos los tipos de cancha disponibles en el circuito profesional.

Proyección hacia el top-50 y el legado colombiano

La próxima meta de Mejía es ambiciosa y está definida para el año siguiente. El tenista expresó su intención de estar en el top cincuenta en 2027, superando las marcas de los cuatro Grand Slam y los Masters 1000 restantes. Esta proyección se basa en su edad actual y el crecimiento reciente observado en su rendimiento deportivo.

Si logra ingresar al top-100, Nicolás Mejía se unirá a un selecto grupo de noveles colombianos. Históricamente, han sido Santiago Giraldo, Iván Molina, Jairo Velasco, Alejandro Falla, Álvaro Betancur, Alejandro González, Mauricio Hadad y Daniel Galán quienes han alcanzado esta distinción. Santiago Giraldo ostenta el mejor récord del país al haber llegado al puesto 28, una posición que Mejía considera posible de alcanzar.