Nicolás Pacheco narra la angustia de los 17 meses de cautiverio de su padre Jesús por el ELN

Nicolás Pacheco comparte el dolor familiar tras la liberación de su padre Jesús Pacheco por el ELN tras 17 meses de secuestro en Colombia, instando a mantener la esperanza.

Nicolás Pacheco ha revelado el intenso sufrimiento emocional que vivió su familia durante los 17 meses en los que su padre, Jesús Pacheco, permaneció como rehén del grupo armado ELN. Esta liberación pone fin a un período marcado por la incertidumbre absoluta y la espera interminable por noticias sobre la supervivencia del cautivo.

Testimonio directo del dolor familiar

En una emotiva entrevista concedida a Caracol Radio, el hijo de la víctima describió la naturaleza destructiva de este delito, el cual no solo afecta al prisionero sino que somete a toda la familia a un suplicio psicológico prolongado. Nicolás indicó que su prioridad inmediata es recuperar la normalidad en la comunicación con su progenitor, expresando su deseo de hablar con él nuevamente como lo hacían antes de los hechos.

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El joven enfatizó la necesidad vital de aprovechar el tiempo finalmente devuelto a su unidad familiar. Para él, este momento representa una oportunidad irrepetible para reconectar con un ser querido del que se había estado separado forzosamente durante más de un año y medio, cerrando así un ciclo de sufrimiento.

La tortura de la incertidumbre diaria

La experiencia vivida por Nicolás Pacheco ilustra la crueldad específica de los secuestros prolongados en el contexto del conflicto armado colombiano. Durante los 17 meses de cautiverio, la familia no contaba con pruebas constantes de vida, lo que generó un estado de ansiedad agotadora y dolorosa que se extendía día tras día. Esta falta de información confiable es una de las herramientas de terror que utilizan estos grupos.

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Nicolás explicó que la situación se tornaba especialmente horrible cuando los informes de supervivencia escaseaban o desaparecían durante largos periodos. No existe paralelo en la experiencia humana para describir la angustia de no saber si un familiar sigue con vida, una tortura mental que dura meses y puede extenderse por años.

El impacto de la condena revolucionaria

Uno de los momentos más críticos para la tranquilidad de la familia ocurrió cuando circuló el anuncio de un supuesto juicio revolucionario organizado por el ELN contra Jesús Pacheco. Este proceso ilegal resultó en una condena simulada que implicaba más de 66 meses de castigo adicional, lo cual profundizó el horror experimentado por los familiares.

Para Nicolás, este acto representó una injusticia mayor dado el historial de su padre. Destacó que Jesús Pacheco es un hombre que dedicó su vida al servicio del Estado, por lo que ver una sentencia tan severa impuesta por un grupo insurgente fue una experiencia devastadora y profundamente dolorosa.

Mensaje de fortaleza a otros familiares

Tras la liberación, Nicolás Pacheco utilizó las ondas de Caracol Radio para dirigir un llamado a la resistencia y la esperanza dirigida a otros colombianos que enfrentan situaciones similares. Aconsejó a las familias afectadas por el secuestro mantener la fuerza interior y nunca desfallecer, asegurando que sus seres queridos pueden regresar.

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El mensaje central de su intervención fue que las familias deben mantenerse fuertes porque la gente que espera a los cautivos estará allí en el momento del reencuentro. Nicolás insistió en que perder la esperanza sería una traición a la memoria del cautivo, por lo cual la constancia es esencial.

Consecuencias y cierre del ciclo

La liberación de Jesús Pacheco marca el fin de una espera interminable para esta familia, ofreciendo alivio inmediato pero también recordando la realidad persistente de muchos otros. Nicolás concluyó su mensaje expresando el deseo de que estas circunstancias horribles de la guerra no se repitan para ninguna otra persona o familia en el futuro.

La historia de Nicolás y Jesús Pacheco sirve como testimonio potente de la resistencia humana frente a la violencia armada. Su caso resalta la necesidad de terminar con el secuestro, un delito que deja cicatrices profundas y duraderas en toda la estructura social y familiar de Colombia.