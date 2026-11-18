El autor Nicolás Pernett presenta su nuevo libro que conecta los comicios de 2026 con la historia política colombiana. Conoce los detalles y opiniones.

Nicolás Pernett presentó su obra 'Ídolos de paja. Una historia cínica de los héroes de la izquierda colombiana' en el Colegio Gimnasio Moderno del norte de Bogotá. La sesión, que se llevó a cabo a las 6:30 de la tarde, sirvió como el marco oficial para discutir la crítica literaria sobre la trayectoria política nacional. El evento organizó a lectores y expertos para analizar cómo el autor entrelaza el presente con el pasado de la izquierda colombiana.

Contexto Histórico del Texto Original

El texto fuente describe un escenario hipotético de las elecciones presidenciales colombianas del 21 de junio de 2026. En esta narración, el país eligió a Abelardo de la Espriella de derecha para suceder a Gustavo Petro en un mandato de cuatro años. Este evento ficticio se describe como una de las contiendas más tensas en la historia política reciente del país.

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Resultados Electorales y Controversias

En la trama del libro, Abelardo de la Espriella ganó por un margen mínimo del 0,95% frente al candidato izquierdista Iván Cepeda. Esta diferencia representa aproximadamente doscientos cuarenta mil votos, una cantidad inferior a los más de cuatrocientos mil votos en blanco registrados en esa misma jornada electoral. La narrativa subraya que el voto en blanco, por primera vez, no ganó la presidencia pero determinó quién asumiría el poder.

Dinámicas de la Campaña Presidencial

La campaña se caracterizó por la ausencia de debates cara a cara entre los dos principales candidatos. En su lugar, la disputa se resolvió a través de ataques personales y acusaciones graves, incluyendo la intención de desarticular la izquierda y alianzas con paramilitares. El candidato perdedor Iván Cepeda desconoció la victoria antes de la posesión y convocó a una desobediencia civil, mientras que el presidente electo postergó la transición de poder.

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Inéditos en la Posesión de Mandatarios

La historia ficticia relata que la ceremonia de posesión se realizó en Cali y no en la capital, Bogotá. Este acto, acompañado de elementos teatrales y referencias religiosas, rompió con la laicidad constitucional y las tradiciones establecidas. La obra utiliza este desvío protocolario para ilustrar la ruptura irreparable entre las fuerzas políticas enfrentadas en el contexto descrito por Pernett.

Analogías con la Historia Política Nacional

Nicolás Pernett argumenta que la polarización extrema no es un fenómeno nuevo en Colombia. El texto cita elecciones disputadas en 1851, 1898, 1904 y 1970 como antecedentes históricos de la incertidumbre política. También se mencionan figuras como Álvaro Uribe, Julio César Turbay y Guillermo León Valencia para ilustrar patrones de violencia y promesas de mano dura recurrentes en la historia del país.