Nike gana el contrato de balones UEFA 2027-2031 en acuerdo de US$220 millones

Camilo Andrade lidera el éxito de Nike al firmar un acuerdo de US$220 millones con la UEFA para suministrar balones oficiales desde 2027, desplazando a Adidas en el mercado europeo.

Camilo Andrade, vicepresidente y director general de Nike Football, ha liderado el cierre de un acuerdo histórico entre la corporación deportiva estadounidense Nike y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Este contrato oficializa la entrega de balones oficiales para las principales competiciones masculinas de clubes bajo el paraguas de la UEFA durante un período que se extiende desde 2027 hasta 2031.

Nike desplaza a Adidas en el fútbol europeo

La firma deportiva Nike se convertirá en el proveedor único de balones para la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Liga Conferencia, la Supercopa de la UEFA, la Liga de Campeones juvenil y la Liga de Campeones de fútbol sala a partir de la temporada 2027-28. Esta decisión representa un cambio significativo en el mercado, ya que Adidas había mantenido una colaboración de larga data con la UEFA, incluyendo la conmemoración del 25 aniversario de su asociación como creadora del balón de la competición más prestigiosa de Europa.

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Detalles del acuerdo de UC3 y Relevent

El contrato fue formalizado por UC3, la empresa conjunta de la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), tras un proceso de licitación altamente competitivo lanzado en marzo de 2026 por UC3 y su agencia, Relevent Football Partners. Este proceso aseguró que, por primera vez en la historia, las tres competiciones principales de clubes masculinos de la UEFA contarán con el mismo proveedor oficial de balones, unificando así los estándares técnicos y comerciales de todos los torneos.

Valoración económica de US$220 millones

Según informa The Athletic, el valor del acuerdo asciende a aproximadamente US$45 millones anuales, lo que suma un total de US$220 millones durante la vigencia del convenio. Esta cifra constituye un éxito comercial notable para Nike, una empresa que busca reforzar su posición dominante en el fútbol europeo y global mediante la consolidación de sus alianzas estratégicas con las entidades que dirigen el deporte en el continente.

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El perfil de Camilo Andrade y la estrategia

Camilo Andrade, egresado del Centro de Estudios Superiores de Administración (CESA), cuenta con una trayectoria destacada en el marketing global, habiendo ocupado cargos en empresas como Red Bull, L'Oreal y Nestlé en Portugal antes de unirse a Nike. Andrade expresó su compromiso con la innovación y la calidad, afirmando que Nike honrará el prestigio de las competiciones y llevará la innovación al límite para conectar con los aficionados de todo el mundo a través de la creatividad y el rendimiento deportivo.

Transición y el lugar actual de Adidas

A pesar de la pérdida del contrato principal para la próxima década, Adidas continúa su relación con la UEFA al conmemorar 25 años de colaboración en la Liga de Campeones masculina y femenina. Mientras tanto, la Liga Europa y la Liga Conferencia disputan su temporada actual con balones de la marca Kipsta de DECATHLON, bajo un acuerdo vigente hasta el final de la temporada actual, marcando un periodo de transición en la distribución de equipamiento oficial en Europa.