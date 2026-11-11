Nike presenta cuarta generación de calzado Nike United para futbolistas élite

Nike lanza la entrega final de Nike United con modelos Mercurial y Phantom diseñados para atletismo femenino de alto rendimiento, disponibles en 2026.

Las principales figuras femeninas del fútbol internacional ya pisan las canchas con la última innovación diseñada específicamente para ellas. La cuarta y última entrega de los guayos Nike United consolida una plataforma tecnológica centrada en los conocimientos, exigencia y experiencias de las futbolistas de élite mundial. Este lanzamiento representa un hito en la evolución del calzado deportivo, al integrar directamente las necesidades biomecánicas y estilísticas de las jugadoras de mayor renombre global.

Evolución tecnológica Nike United

Concebida como una evolución en el calzado de alta competencia, esta entrega final conecta las siluetas Mercurial, Phantom y Tiempo bajo un concepto inspirado en la libertad de juego, la calma y la fluidez instintiva dentro del terreno. El diseño de los nuevos modelos integra una paleta cromática estratégica: el azul funciona como base para reflejar la claridad, el control y la libertad; el naranja aporta energía y vitalidad; y los acabados metálicos generan contraste en los tachones. Además, las plantillas de cada par llevan impresos los nombres de las atletas que abanderan cada línea.

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Jugadoras y modelos Mercurial 2026

Jugadoras reconocidas a nivel internacional como Deyna Castellanos, Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Patri Guijarro y Naomi Girma visten la nueva tecnología. Diseñados para jugadoras que resuelven acciones en espacios reducidos y fracciones de segundo, los modelos Mercurial Vapor 17 y Mercurial Superfly 11 son protagonizados en esta colección por la inglesa Lauren James (Chelsea FC Women) y la española Salma Paralluelo (OL Lyonnes).

Mercurial Vapor 17 combina una parte superior ligera de Atomknit para mantener el pie firme y una placa FlyLite que optimiza los recortes y cambios de dirección rápidos sin perder velocidad. Mercurial Superfly 11 incorpora una unidad Air Zoom externa para mayor capacidad de respuesta en cada impulso, junto al material FlyWeave Ultra, que envuelve el pie proporcionando un ajuste ceñido a máxima velocidad y una parte superior translúcida que expone su estructura interna.

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Control preciso con Phantom 6

Creados para garantizar el máximo control y colocar el balón con exactitud milimétrica, los Phantom 6 están liderados por la venezolana Deyna Castellanos (Tigres Femenil) y la estadounidense Sophia Wilson (Portland Thorns FC). Esta línea incorpora una parte superior de Gripknit, un tejido tecnológico desarrollado para ofrecer un agarre específico que asegura un contacto controlado en pases, disparos y definiciones, prometiendo potenciar el fútbol femenino.

Disponibilidad y próximos pasos

La colección se encuentra disponible a través de la página web oficial Nike.com.co y próximamente estará en la tienda LF10. La plataforma tecnológica continuará su expansión durante 2027 con la integración de una nueva generación de atletas. Este anuncio cierra una ciclo importante en la estrategia de Nike hacia el deporte femenino, estableciendo nuevos estándares de rendimiento y representación en el mercado global.