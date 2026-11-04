Niña Emberá muerta en Chocó: Investigan ataque de felino y hallazgo en Nuevo Belén de Bajirá

Autoridades investigan la muerte de una niña indígena de ocho años en Chocó. Codechocó y medicina legal examinan si un felino causó las lesiones desmembrantes en el resguardo Uradá Jiguamiandó.

Una niña de ocho años, integrante de la comunidad indígena emberá, fue hallada desmembrada en una zona rural del municipio de Nuevo Belén de Bajirá, situado en el límite departamental entre Antioquia y Chocó. La víctima, perteneciente al resguardo Uradá Jiguamiandó, desapareció de la centralidad de este territorio ancestral y su cuerpo fue localizado aguas arriba, a aproximadamente una hora de distancia del casco urbano.

Naturaleza de las lesiones y primeras hipótesis

Las autoridades ambientales y locales han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos que condujeron a esta trágica discovery. Según los primeros informes oficiales, las características específicas de las lesiones sufridas por la menor sugieren fuertemente que la causa de la muerte fue el ataque de un felino de especie por determinar. El alcalde de Nuevo Belén de Bajirá, Leopoldino Perea, confirmó que la menor presentaba graves heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, además de haberle faltado uno de sus brazos.

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Leopoldino Perea aclaró que no se puede afirmar con certeza absoluta que un jaguar fuera el responsable de la agresión, a pesar de las hipótesis que circulan en la zona. Esta reserva en las declaraciones obedece al hecho de que existe un alto tránsito de diversas especies de grandes felinos en la región donde ocurrió el hallazgo, lo que complica la identificación inmediata del animal agresor sin un análisis forense detallado.

Desplazamiento del cuerpo y verificación forense

Para establecer de manera plena y científica lo que ocurrió con la menor indígena, las autoridades competentes han dispuesto que el cuerpo sea trasladado desde la morgue municipal hacia las instalaciones de Medicina Legal en Medellín. Este traslado se realizará mediante vía aérea, una decisión logística que responde a la necesidad de asegurar una cadena de custodia adecuada y permitir los estudios necesarios en un centro de mayor complejidad.

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El alcalde Leopoldino Perea señaló que existen algunas dificultades logísticas que se están solucionando para facilitar el movimiento del cuerpo y el acceso de los equipos técnicos a la zona. Este paso es fundamental para descartar otras causas posibles y determinar si las marcas en el cuerpo corresponden exclusivamente a una agresión animal o si existen otros factores que deban ser investigados por las autoridades competentes.

Posición de Codechocó y alerta en el territorio

La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, conocida como Codechocó, anunció oficialmente que enviará personal especializado a la zona para verificar plenamente lo sucedido. Los expertos de la entidad deberán evaluar el entorno natural y los posibles encuentros entre la menor y la fauna local, ya que, hasta el momento, las informaciones manejadas son supuestas y no existe una certeza científica total sobre los eventos.

Codechocó informó que no cuentan con reportes previos de ataques de grandes felinos contra personas en esta parte específica del país, lo que hace de este caso un suceso excepcional y de gran atención para las autoridades ambientales. La situación ha generado alertas y profunda preocupación dentro de esta comunidad indígena del Bajo Atrato, la cual corresponde a un territorio ancestral emberá que ocupa estas zonas en los límites con el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño.

Impacto social y siguientes pasos

Este incidente ha conmocionado a la población local y ha puesto en relieve la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en áreas de frontera ecológica y política. La investigación que lideran las autoridades ambientales, junto con el apoyo de Medicina Legal, promete arrojar luz sobre las circunstancias exactas de la muerte de la niña, proporcionando respuestas a la comunidad y estableciendo los protocolos de seguridad necesarios para prevenir futuros incidentes similares en el resguardo Uradá Jiguamiandó.