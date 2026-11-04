Niña italiana desaparecida hallada en Bogotá y repatriada a Italia

Autoridades colombianas encuentran a una menor de 8 años en Bogotá tras reporte de desaparición. La niña fue repatriada a Italia para reunirse con su padre custodio.

Gestores del Orden de Bogotá hallaron a una niña italiana de 8 años con reporte de desaparición en su país de origen. La menor fue localizada el miércoles 4 de octubre en la capital colombiana y posteriormente repatriada a Italia, donde se reencontró con su padre.

Detalles Del Hallazgo En Parque Independencia

El descubrimiento ocurrió en el Parque La Independencia, ubicado cerca de la Carrera Séptima y el Planetario. Los funcionarios realizaban un recorrido de vigilancia cuando notaron que una mujer y su hija no respondieron a un saludo habitual de buenos días.

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Al intentar acercarse más, los agentes de orden notaron que ninguna de las dos personas respondía en español. Este comportamiento inusual llamó la atención inmediata del equipo de vigilancia que patrullaba la zona durante el día.

Comunicación Mediante Traducción Tecnológica

En un segundo acercamiento, los funcionarios utilizaron herramientas tecnológicas de traducción para establecer contacto. Gracias a esta tecnología lograron determinar que ambas personas eran ciudadanas italianas y que llevaban tres días en Colombia.

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La comunicación inicial permitió a las autoridades entender que ambas permanecían sin haber comido y sin contar con condiciones adecuadas de higiene. La situación de vulnerabilidad fue evidente desde el primer momento del contacto interpersonal.

Protección Y Coordinación Con El ICBF

La atención institucional permitió establecer que la menor tenía un reporte de desaparición activo en Italia. Según la información conocida por las autoridades, existía una situación relacionada con su traslado fuera de ese país sin la autorización correspondiente de su padre, quien tenía la custodia.

Los gestores ofrecieron acercarlas a la embajada o al consulado de Italia, pero la mujer rechazó la ayuda oficial en ese momento. Esa respuesta, sumada a las condiciones precarias de la niña, los llevó a activar la ruta de protección inmediata.

Las autoridades informaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que evaluara la situación de manera urgente. El ICBF y las autoridades competentes coordinaron las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la niña durante el proceso.

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Regreso A Italia Y Reunión Familiar

El proceso de protección y coordinación internacional permitió que la menor regresara a Italia de manera segura. El regreso garantizó que la niña se reencontrara con su padre, recuperando así la convivencia familiar en su país de origen.

La mujer que acompañaba a la menor también fue trasladada a ese país para completar el retorno de ambas. Las autoridades distritales confirmaron el éxito de la operación humanitaria y legal llevada a cabo en Bogotá.