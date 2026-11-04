Niña italiana recuperada tras hallazgo en Parque La Independencia de Bogotá

Gestores del Orden encontraron a una madre e hija vulnerables. Se activó protocolo y la menor fue repatriada a Italia para reunirse con su padre.

Un operativo de vigilancia rutinaria en el Parque La Independencia, ubicado en inmediaciones de la Carrera Séptima y el Planetario de Bogotá, derivó en la recuperación de una menor de origen italiano. Los funcionarios de los Gestores del Orden detectaron a una mujer acompañada de su hija de ocho años, quienes se encontraban en estado de vulnerabilidad extrema. Ambas permanecían sin haber consumido alimentos ni contar con condiciones básicas de higiene durante su estancia en el espacio público.

Interacción inicial y rechazo de asistencia

Al intentar establecer contacto verbal, los agentes notaron que ninguna de las dos personas respondía en español. Tras un segundo acercamiento y utilizando la ayuda de un traductor, los Gestores del Orden comenzaron a comprender su situación precaria. Inmediatamente les ofrecieron acompañamiento institucional para trasladarlas hacia la embajada o el consulado de Italia. Sin embargo, la mujer rechazó explícitamente dicha oferta de ayuda humanitaria y logística.

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Activación de ruta de protección infantil

A pesar del rechazo inicial, las condiciones físicas de la niña y la falta de respuesta ante la asistencia oficial llevaron a los funcionarios a considerar necesario activar una ruta institucional de protección inmediata. Este procedimiento permitió verificar datos cruciales sobre la identidad y estatus legal de la menor. Las autoridades confirmaron que existía un reporte de desaparición registrado en Italia respecto a la niña de ocho años.

Vinculación con custodia paterna en Italia

La investigación posterior reveló detalles específicos sobre el contexto legal del caso. Existía una situación relacionada con el traslado de la menor fuera de Italia sin la autorización correspondiente de su padre, quien ostentaba la custodia legal. Esta información crítica justificó la intervención directa de las entidades competentes para garantizar la seguridad jurídica y física de la niña, trascendiendo la negativa inicial de la madre.

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Coordinación ICBF y resolución del caso

A partir de este hallazgo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras autoridades competentes coordinaron las actuaciones necesarias para resolver la situación. El proceso institucional permitió que la menor regresara a Italia y se reencontrara con su padre. Adicionalmente, la mujer también fue trasladada a ese país, cerrando así el ciclo de protección y asegurando el cumplimiento de las normativas internacionales de derechos humanos.

Impacto de los Gestores del Orden en Chapinero

Este incidente destaca la labor del equipo de los Gestores del Orden, creado por la Secretaría de Seguridad para fortalecer la convivencia en sectores priorizados de Bogotá. La entidad identifica riesgos tempranamente y articula soluciones con entidades distritales mediante diálogo. En Chapinero, localidad donde iniciaron labores a comienzos de 2026, su presencia es clave en puntos como el Parque Sucre, conocido como Hippies.

Reducción de incidentes en espacios públicos

Desde enero hasta el 17 de octubre de 2026, el equipo ha realizado seguimiento a más de 1.800 incidentes atendidos, principalmente relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas en lugares no permitidos. Anteriormente, el parque registraba problemas graves de ruido, riñas, hurto y mala disposición de residuos. Con la intervención actual, se reporta una reducción significativa en estas problemáticas gracias a la articulación con la Policía Nacional.