Niñas y niños con discapacidad en Santander enfrentan obstáculos para participar en la vida social

En Santander, miles de niñas y niños con discapacidad enfrentan obstáculos que limitan su participación en la vida escolar, comunitaria y social. Aunque el departamento avanza en estrategias de inclusión, las barreras de comunicación siguen siendo una de las principales dificultades. La iniciativa de World Vision Colombia busca fortalecer el liderazgo comunitario y promover entornos más inclusivos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

En Santander , miles de niñas y niños con discapacidad enfrentan obstáculos que limitan su participación en la vida escolar, comunitaria y social. Aunque el departamento avanza en estrategias de inclusión, las barreras de comunicación siguen siendo una de las principales dificultades.

Según la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023-2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad. Esta cifra refleja la necesidad urgente de fortalecer acciones desde los territorios que promuevan la participación, el respeto y la igualdad de oportunidades. La situación también evidencia retos importantes en materia educativa.

De acuerdo con cifras recientes del DANE, el 16,2 % de las personas con discapacidad en Colombia no cuenta con ningún nivel educativo, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra es de apenas el 2,6 %. Las diferencias muestran las brechas que aún persisten para acceder a espacios de aprendizaje, integración y desarrollo social.

Más allá de las cifras, las familias y comunidades enfrentan diariamente retos relacionados con la falta de herramientas para comunicarse de manera efectiva con niñas y niños en condición de discapacidad, especialmente aquellos con discapacidad auditiva. Esto no solo afecta su acceso a la educación, sino también su derecho a participar activamente en los espacios comunitarios y recreativos.

Frente a esta realidad, World Vision Colombia desarrollará un proceso de formación en lengua de señas dirigido a voluntarias comunitarias del municipio de Piedecuesta, en articulación con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio. La iniciativa busca fortalecer el liderazgo comunitario y promover entornos más inclusivos para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, espacios enfocados en el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De ellos, alrededor de 90 presentan algún tipo de discapacidad, una realidad que motivó la creación de este proceso formativo para garantizar una participación más activa e incluyente.

El aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarnos mejor, sino reconocer y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación.

Además de beneficiar directamente a las voluntarias y participantes de las Escuelitas de Paz, la formación busca dejar capacidades instaladas en la comunidad para que más niñas y niños, afiliados y no afiliados a los programas de la organización, puedan acceder a espacios seguros, participativos y adaptados a sus necesidades. Con este tipo de iniciativas, se fortalece la construcción de comunidades más empáticas, solidarias e inclusivas, donde cada niña y niño tenga la oportunidad de ser escuchado, participar y crecer sin que las barreras de comunicación limiten sus sueños o su desarrollo





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