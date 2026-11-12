Niño de 4 años fallece por inmersión en piscina en Coveñas, Sucre

Tragedia en Coveñas: un niño de Bello murió ahogado en hotel. Repaso de casos recientes en Antioquia y Turbo, mientras autoridades investigan las circunstancias fatales.

Una familia originaria del municipio de Bello en Antioquia sufrió una tragedia irreparable durante unas vacaciones en la costa Caribe. Un menor de cuatro años de edad murió como consecuencia de una inmersión en la piscina de un establecimiento hotelero situado en el sector conocido como La Martha, en el municipio de Coveñas, departamento de Sucre.

Cronología del incidente fatal en hotel

Según los reportes oficiales presentados por la Policía Nacional, el niño se encontraba hospedado en el recinto junto a sus familiares directos cuando se registró la emergencia. Inmediatamente después del suceso, el menor fue trasladado de urgencia a un centro asistencial ubicado en el municipio donde ocurrió el hecho. El personal médico del hospital realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar en un intento por salvar su vida.

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Pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, el menor no pudo ser reanimado y falleció en el lugar. La madre del niño, quien se encontraba en la ciudad de Medellín en ese momento, recibió la noticia trágica directamente. Las autoridades competentes han iniciado verificaciones de rutina para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la caída y determinar los hechos anteriores al incidente.

Contexto de accidentes acuáticos infantiles recientes

Este fallecimiento se produce pocos días después de que se registraran otros casos letales de niños que perdieron la vida en escenarios acuáticos dentro del departamento de Antioquia. El pasado 10 de noviembre, un niño llamado Matías Gutiérrez Álvarez, también de cuatro años, murió tras caer en un pozo con agua estancada que estaba siendo construido en una finca de la vereda Naranjal, en el municipio de Amalfi, en la zona noreste antioqueño.

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En el caso de Matías, el pequeño habría llegado hasta el borde del estanque y cayó de manera accidental. Una persona presente intentó rescatarlo de inmediato, pero no logró sacarlo del agua a tiempo. Este incidente ocurrió antes del reportado el 5 de noviembre, cuando se registró la muerte de una niña llamada Scarlett Olivares, de cinco años, en el sector conocido como Playa Dulce, en el municipio de Turbo.

De acuerdo con el relato proporcionado por sus familiares, la menor Scarlett jugaba cerca de la orilla cuando desapareció de su vista. Posteriormente, fue encontrada sumergida en el agua y trasladada a un centro asistencial donde finalmente falleció. En este último caso, medios de comunicación locales han señalado posibles dificultades en las condiciones de seguridad de Playa Dulce, incluyendo la ausencia de salvavidas o personal de vigilancia permanente.

Llamado a la supervisión y prevención permanente

Estas circunstancias de seguridad mencionadas por los medios deben ser contrastadas rigurosamente con las autoridades competentes para establecer responsabilidades. Los hechos recientes vuelven a llamar la atención pública sobre los riesgos significativos de ahogamiento infantil en piscinas, playas y otros espacios acuáticos de la región.

La supervisión permanente de los niños por parte de adultos responsables, así como la implementación estricta de medidas de prevención, son fundamentales para reducir la ocurrencia de estos accidentes fatales en el futuro próximo.