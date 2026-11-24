Video de niños en Jericó que saludan a un youtuber surcoreano acumula más de 74.000 likes en Instagram, destacando la cultura paisa y la hospitalidad local.

Un grupo de niños en la localidad de Jericó, situada en el Suroeste antioqueño, protagonizó un encuentro inesperado con un joven surcoreano que filmaba con su cámara. Este suceso, ocurrido hace unos días, derivó en una interacción llena de curiosidad que se transformó en uno de los contenidos más compartidos en las plataformas digitales colombianas durante la semana. La publicación del video en la cuenta de Instagram @kencoreano, difundida el 22 de noviembre, captó de inmediato la atención masiva del público.

La interacción viral y datos de alcance

La grabación obtuvo un reconocimiento inmediato, superando en apenas dos días los 74.000 me gusta, cerca de 1.300 comentarios y más de 7.000 envíos directos entre usuarios. En el clip, los menores interrogan al visitante sobre su identidad, su procedencia y si este es su primer arribo a Jericó. Ken, quien responde que aprendió el idioma español en aproximadamente seis meses, confirma que es su primera vez en el pueblo y que no ha visto a personas de su origen anteriormente. Uno de los niños admite haber visto asiáticos que parecían de China, pero desconoce si también son originarios de Corea.

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Detalles del intercambio cultural

La conversación evoluciona hacia preguntas geográficas y lingüísticas básicas. Los niños询问 a distancia en horas hasta Corea y solicitan aprender a saludar en coreano. Ken les enseña la palabra annyeong, pronunciación que los menores repiten con evidente emoción y risas. La dinámica se extiende cuando los primos le preguntan si es youtuber, a lo que Ken responde afirmativamente. Inmediatamente después, uno de ellos desvía la atención hacia la plaza para mostrarle la catedral local y le habla sobre la madre Laura, figura histórica de la región. Ken reconoce la guía de los niños con una sonrisa, mientras ellos cuestionan si en Corea se consume mucho ramen, plato que uno de los menores confiesa no haber probado nunca.

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Perfil del creador y contexto del escenario

Detrás de la cámara se encuentra Ken, un creador de contenido surcoreano radicado en Medellín que se autodefine como coreano en Latinoamérica. Su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 73.000 seguidores, y su canal de YouTube documentan su vida en Colombia y sus encuentros con diversas personas que se cruzan en su camino. Acompañó este video con la frase Niños colombianos adorables, destacando la calidez del momento. El escenario de Jericó, parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, contribuyó significativamente al atractivo visual del clip. Esta localidad es célebre por sus calles empedradas, sus casas con balcones de colores vibrantes y por ser la tierra natal de la madre Laura Montoya, reconocida como la primera santa colombiana.

Recepción del público y legado cultural

En los comentarios, miles de usuarios elogiaron la amabilidad de los niños y interpretaron el video como un reflejo auténtico de la cultura paisa. Uno de los mensajes más votados, que reunió más de 15.000 me gusta, describió la esencia del niño paisa como un rasgo que perdura entre los 8 y 67 años. Otros usuarios celebraron la presencia de niños jugando en la calle sin el uso de celulares, reafirmando la idea recurrente de que la hospitalidad de la gente es uno de los principales atractivos de Colombia. Bastaron minutos en Jericó, el saludo annyeong en coro y la curiosidad infantil para que miles de personas se identificaran con la escena, confirmando el impacto positivo de la interacción humana en las redes sociales.