Niños del Colegio Rafael Uribe Uribe viven una jornada de cine y juegos en Bucaramanga gracias a Cumplimos Sueños por Santander

Diecinueve estudiantes rurales de Tona fueron transportados a Cacique El Centro Comercial, donde disfrutaron de una película, comida y juegos como reconocimiento a su desempeño académico, enmarcado en la segunda visita del programa de 2026.

La iniciativa Cumplimos Sueños por Santander volvió a recorrer los senderos de la región para llevar a un grupo de niños y niñas del Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe, sede El Gramal, a una jornada de esparcimiento en el centro comercial Cacique en Bucaramanga .

La travesía comenzó en la carretera que une la doble calzada con el municipio de Tona, un trayecto colmado de curvas repletas de montañas y bosques que, pese al estrecho paso vehicular, regalaban una postal inigualable de la naturaleza santandereana. Diecinueve estudiantes, entre cinco y doce años, esperaban con entusiasmo en distintos puntos del municipio -en el parque y a la vera del camino- acompañados de sus maestras y madres, y fueron recogidos en tres paradas estratégicas: el puente de Golondrinas, la tienda Árbol Solo y un punto cercano a la doble calzada.

Con el bus de Cacique lleno de energía, el grupo completó los 19 kilómetros que los separan de la ciudad, cruzando la ribera del Hato y adentrándose en la urbe, donde los niños contemplaron por primera vez los enormes edificios y el bullicio urbano que contrasta con la tranquilidad de sus hogares rurales





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