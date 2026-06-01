Niños del Colegio Rafael Uribe Uribe viven una jornada de cine y juegos en Bucaramanga gracias a Cumplimos Sueños por Santander

Diecinueve estudiantes rurales de Tona fueron transportados a Cacique El Centro Comercial, donde disfrutaron de una película, comida y juegos como reconocimiento a su desempeño académico, enmarcado en la segunda visita del programa de 2026.
La iniciativa Cumplimos Sueños por Santander volvió a recorrer los senderos de la región para llevar a un grupo de niños y niñas del Colegio Integrado Rafael Uribe Uribe, sede El Gramal, a una jornada de esparcimiento en el centro comercial Cacique en Bucaramanga .
La travesía comenzó en la carretera que une la doble calzada con el municipio de Tona, un trayecto colmado de curvas repletas de montañas y bosques que, pese al estrecho paso vehicular, regalaban una postal inigualable de la naturaleza santandereana. Diecinueve estudiantes, entre cinco y doce años, esperaban con entusiasmo en distintos puntos del municipio -en el parque y a la vera del camino- acompañados de sus maestras y madres, y fueron recogidos en tres paradas estratégicas: el puente de Golondrinas, la tienda Árbol Solo y un punto cercano a la doble calzada.
Con el bus de Cacique lleno de energía, el grupo completó los 19 kilómetros que los separan de la ciudad, cruzando la ribera del Hato y adentrándose en la urbe, donde los niños contemplaron por primera vez los enormes edificios y el bullicio urbano que contrasta con la tranquilidad de sus hogares rurales
Cumplimos Sueños Educación Rural Bucaramanga Cacique Centro Comercial Colegio Rafael Uribe Uribe
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Estudiantes de Turbo protestan por inundaciones en su colegio: “Queremos estudiar, no nadar”“Queremos estudiar, no nadar”. Esa fue la frase que más se repitió durante la protesta que realizaron estudiantes y docentes de la Institución Educati...
Read more »
Operativos de control vial en Bucaramanga: 38 sancionados en la carrera 15La Dirección de Tránsito de Bucaramanga realiza operativos en la carrera 15, entre la avenida Quebradaseca y la calle 45, para verificar el cumplimiento de normas de tránsito. Se enfocan en infracciones como invasión del carril exclusivo de Metrolínea y revisión de documentos obligatorios (SOAT, licencia, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica). Hasta el momento, 28 motociclistas y 10 conductores de vehículos particulares han sido sancionados.
Read more »
Una fundación de Bucaramanga lanza campaña para recolectar alimento para perros y gatosLa Fundación Huellitas Perrunas busca la solidaridad de la comunidad para ayudar a los miles de perros y gatos que viven en condición de abandono en la ciudad y su área metropolitana.
Read more »
Colegio Americano de Bucaramanga deja en alto el nombre de Santander en Mundial de Robótica.Gran participación del Colegio Americano de Bucaramanga en Mundial de Robótica
Read more »