Niños y jóvenes brillan en el desfile de Piloneras a pesar de la lluvia en Valledupar

A pesar de la amenaza de lluvia, los niños y jóvenes de Valledupar y municipios cercanos participaron con entusiasmo en el desfile de Piloneras, mostrando coreografías ensayadas durante semanas. Este evento, parte del Festival de la Leyenda Vallenata, reunió a 52 comparsas juveniles y 42 infantiles, que desfilaron con vestuarios coloridos y trajes típicos vallenatos, acompañados por el público y el jurado calificador.

La amenaza de lluvia y leve llovizna que acompañó a Valledupar la tarde de este martes no fue impedimento para que los niños y jóvenes mostraran ante miles de espectadores las coreografías ensayadas durante varias semanas y participar en el desfile de Piloneras, en la categoría infantil y juvenil.

A pesar del clima inclemente, el entusiasmo y la dedicación de los participantes brillaron con fuerza, demostrando que la pasión por la cultura vallenata trasciende cualquier obstáculo. Las comparsas, conformadas por estudiantes de colegios públicos y privados de Valledupar y otros municipios del departamento, se alistaron con vestuarios coloridos y maquillajes impecables en las niñas y jóvenes, mientras los niños y adolescentes lucían impecables con sus trajes típicos vallenatos.

Este evento, parte del Festival de la Leyenda Vallenata, es una tradición que año tras año reúne a cientos de familias y amantes de la cultura local. El desfile comenzó en el parque El Viajero y recorrió la carrera novena en dirección norte hasta llegar a la glorieta Pedazo de Acordeón, donde el público estuvo atento a cada una de las presentaciones.

En total, 52 comparsas juveniles y 42 infantiles desfilaron al ritmo de canciones emblemáticas como ¿A quién se le canta aquí, a quién se le dan las gracias? ¿A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa? , que resonaron en el ambiente mientras los pequeños artistas demostraban su talento y amor por el baile tradicional. Detrás de cada comparsa hay un gran esfuerzo logístico.

Madres, padres, profesores y equipos de apoyo trabajan incansablemente para garantizar que todo salga a la perfección. Marta Daza, madre de uno de los participantes, explicó que en una comparsa están involucradas muchas personas: las mamás de los niños, los profesores, el equipo de logística que se encarga de la hidratación durante el desfile, la banda musical que acompaña a los bailarines, el encargado del sonido y muchos más.

Todos colaboran para complacer a los niños y, sobre todo, para conservar la tradición del baile del pilón, que es un símbolo de identidad cultural para la región. El jurado calificador, compuesto por expertos en danza y cultura vallenata, evaluó cada presentación con rigor, buscando no solo la técnica y la sincronización, sino también la autenticidad y el espíritu festivo que caracterizan a este evento.

Los participantes, a pesar de los nervios, disfrutaron de cada momento, sabiendo que su esfuerzo contribuye a mantener viva una tradición que ha sido transmitida de generación en generación. El desfile de Piloneras es más que una competencia; es una celebración de la identidad vallenata, donde la música, el baile y la comunidad se unen para honrar el legado cultural de la región.

Este año, una vez más, los niños y jóvenes demostraron que el amor por la tradición no tiene límites y que, incluso bajo la lluvia, el espíritu festivo del Festival de la Leyenda Vallenata sigue brillando con fuerza





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